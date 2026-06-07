Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Erneuter Kellerbrand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Stuttgart - Süd

Stuttgart (ots)

- eine verletzte Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung - mehrere Menschen durch den Rettungsdienst betreut

Die Feuerwehr Stuttgart wurde am heutigen Sonntagnachmittag zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in die Heusteigstraße in Stuttgart-Süd gerufen. Eine Vielzahl an Notrufende berichteten von einem Kellerbrand im betroffenen Gebäude.

Aufgrund der geschilderten Lage alarmierte die Integrierte Leitstelle zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, mehrere Sonderfahrzeuge sowie den Rettungsdienst zur Einsatzstelle. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus mehreren Lichtschächten. In den betroffenen Gebäuden waren die Treppenräume verraucht, wodurch den Bewohnern der Fluchtweg versperrt war. Mehrere Trupps unter Atemschutz suchten die Treppenräume nach betroffenen Bewohnern ab und erkundeten das Kellergeschoss, um den Brandherd zu lokalisieren.

Darüber hinaus wurden mit zwei Drehleitern die Stockwerke kontrolliert und ggf. wären zurückgebliebene Bewohner darüber betreut worden.

Insgesamt wurden aus den Gebäuden fünf Bewohner, teils unter Verwendung von Fluchthauben geführt und im Anschluss durch den Rettungsdienst untersucht. Eine Person musste mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik transportiert werden, alle anderen Personen wurden vor Ort durch die anwesenden Kräfte des Rettungsdienstes betreut.

Nach Abschluss der Brandbekämpfung belüftete die Feuerwehr den betroffenen Bereich, den angrenzenden Treppenraum und die Wohnungen im Gebäude mit Hochleistungslüftern und nahm Messungen auf mögliche Schadstoffe vor. Um mögliche Glutnester aufzuspüren, wurden Teile der Kellerräume ausgeräumt.

Infolge des Brandgeschehens mussten die Gebäude, sowie angrenzende Grundstücke durch den hinzugezogenen Energieversorger stromlos geschalten werden. Eines der beiden betroffenen Gebäude ist hierdurch nicht mehr bewohnbar und die Bewohner sind gezwungen auf andere Quartiere auszuweichen.

Während des Einsatzes wurde die Filderstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt, die dort verkehrenden Buslinien waren dadurch unterbrochen.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Einsatzfahrzeug Türöffnung

Feuerwache 2: Löschzug, Inspektionsdienst Gerätewagen Hygiene, Abrollbehälter Atemschutz

Feuerwache 3: Direktionsdienst, Löschfahrzeug

Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Birkach: Gerätewagen Messtechnik

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt, Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungswagen, Fahrradstaffel

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