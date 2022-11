Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Einladung zur Informationsveranstaltung Notfallseelsorge in Stuttgart Di 29. November 2022, 19:00 Uhr, Feuerwache 2, Stuttgart-West Referent: Andreas Groll, Leiter Notfallseelsorge Stuttgart

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Die Notfallseelsorge ist ein ökumenischer Dienst der Kirchen unter dem Dach der Feuerwehr Stuttgart, der seit über 20 Jahren im Dienst ist. Der Leiter der NFS in Stuttgart, Andreas Groll, gibt Einblicke in ihre Organisation und Arbeit:

- Wie ist die NFS im Allgemeinen und in Stuttgart entstanden? - Was tut die NFS für Menschen in seelischer Not und wie versteht sie sich in ihrem Tun? - In welchen Fällen kommt die NFS zum Einsatz? - Warum nehmen die Bedeutung der NFS und der Bedarf an ihrem Angebot sowie der Psychosozialen Notfallversorgung und Krisenintervention generell zu? - Wer betreibt die NFS in Stuttgart und kann man dabei mitwirken?

Die Veranstaltung startet mit einer Führung in der Feuerwache 2 (Stuttgart-West, Weimarstraße 36). Ein Vortrag führt anschließend in das Thema ein (ca. 30 Min), in einer Diskussions- und Fragerunde können Sie die Aspekte vertiefen, die Sie interessieren. Und falls Sie über ein Engagement bei der Notfall-Seelsorge nachdenken, können sich gerne in eine Liste der Interessent*innen für den nächsten Einführungskurs eintragen. Weitere Informationen zur Notfallseelsorge finden sie unter: https://www.notfallseelsorge-stuttgart.de/

Anmeldung erbeten unter K-22-2-1327

Katholisches Bildungswerk Stuttgart Königstraße 7, 70173 Stuttgart Tel. 0711 / 70 50 600 info@kbw-stuttgart.de www.kbw-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell