Feuerwehr Siegen

FW Siegen: Unwetterlage: Feuerwehr Siegen am Donnerstag mehrfach im Einsatz

Siegen (ots)

Siegen, Unwetter, 30.07.2026

Sturm und Gewitter haben am Donnerstagnachmittag im gesamten Stadtgebiet Siegen zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr geführt. Der Schwerpunkt lag auf umgestürzten Bäumen, abgebrochenen Ästen sowie Gefahrenstellen an Verkehrswegen, Gebäuden und Versorgungsanlagen.

Die erste wetterbedingte Alarmierung ging gegen 14:20 Uhr ein. In der Folge arbeiteten Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr zahlreiche Einsatzstellen im Stadtgebiet ab. Betroffen waren unter anderem die Bereiche Eiserfeld, Niederschelden, Innenstadt, Weidenau, Kaan-Marienborn und Geisweid. Bäume und Äste blockierten unter anderem die B 54 im Bereich Eremitage, die Freudenberger Straße, die Eiserfelder Straße, die Marburger Straße, die Eiserntalstraße sowie weitere Straßen und Gehwege. An der Rosterstraße hing ein Baum in einer Stromleitung. Die Straße musste zeitweise voll gesperrt werden. In Niederschelden lagen mehrere Bäume auf Gleisen. Im Bereich der Wehrstraße stürzte ein Teil eines Baumes auf eine Gartenhütte, zudem mussten Äste aus einer Stromleitung entfernt werden. Am Gymnasium Auf der Morgenröthe wurde ein stark beschädigter Baum zurückgeschnitten und eine Gefahrenstelle abgesperrt.

Nicht jede Meldung erforderte eine unmittelbare technische Beseitigung durch die Feuerwehr. Mehrere beschädigte Bäume und Äste wurden abgesperrt und an das Ordnungsamt, den städtischen Forstbetrieb, das Grünflächenamt oder Straßen.NRW zur weiteren Bearbeitung übergeben. So wurden beispielsweise Bereiche in Geisweid und am Rosterberg wegen herabsturzgefährdeter Äste gesichert. An der Siegtalbrücke in Eiserfeld stellten Einsatzkräfte mehrere umgestürzte Bäume fest, teilweise in der Sieg. Da keine akute Gefahr und keine Abflussstörung vorlagen, waren dort keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr erforderlich. Die Maßnahmen des städtischen Forstbetriebs laufen aktuell (31.07.26 - 09:00 Uhr) noch.

Parallel zur Unwetterlage kam es zu weiteren Einsätzen. Auf der BAB 45 verunfallte ein Pkw bei Aquaplaning und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Eine Person wurde rettungsdienstlich versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. In der Eiserntalstraße kollidierten ein Pkw und ein Bus. Eine beteiligte Person wurde untersucht, ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

In einem Betrieb in Kaan-Marienborn löste eine Brandmeldeanlage durch windbedingte Materialaufwirbelungen aus. Eine Gefahr bestand nicht. Ein gemeldeter Kabelbrand in Siegen bestätigte sich ebenfalls nicht. Ursache war ein Kurzschluss im Bereich einer Steckdose. Darüber hinaus löschte die Feuerwehr einen brennenden Mülleimer in der Heeserstraße mit einem Kleinlöschgerät.

Zur Koordinierung der zahlreichen parallelen Einsätze im Stadtgebiet wurde gegen 15:00 Uhr der kommunale Meldekopf eingerichtet. Zusätzliche Einheiten stellten an ihren Feuerwehrgerätehäusern die Einsatzbereitschaft her. Der Meldekopf konnte um 16:50 Uhr wieder außer Dienst gehen; die weitere Einsatzdisposition übernahm anschließend wieder die Kreisleitstelle Siegen-Wittgenstein.

Im Verlauf der Unwetterlage waren rund 120 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Siegen im Einsatz. Unterstützt wurden sie durch die Polizei, den Bauhof, Straßen.NRW, das Ordnungsamt sowie den städtischen Forstbetrieb.

Die Feuerwehr Siegen weist darauf hin, dass nach Sturmereignissen weiterhin Gefahren durch beschädigte oder instabile Bäume und Äste bestehen können. Absperrungen sind unbedingt zu beachten.

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