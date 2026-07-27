Feuerwehr Siegen

FW Siegen: Gebäudebrand in Siegen-Eiserfeld - fünf Personen in Krankenhäuser verbracht

Siegen (ots)

Siegen-Eiserfeld, Gilbergstraße, Gebäudebrand, 27.07.2026, 10:08 Uhr

Am Montagvormittag wurde die Feuerwehr der Universitätsstadt Siegen um 10:08 Uhr zu einem Gebäudebrand an der Gilbergstraße in Eiserfeld alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Gebäude bereits erheblich vom Brand betroffen. Unmittelbar nach dem Eintreffen wurde das Gebäude unter Atemschutz abgesucht. Dabei wurden keine Personen im Gebäude festgestellt.

Parallel leitete die Feuerwehr umfangreiche Löschmaßnahmen ein. Aufgrund der dynamischen Brandentwicklung erfolgte die Brandbekämpfung zunächst im Außenangriff. Gleichzeitig wurde eine Riegelstellung aufgebaut, um eine Ausbreitung des Feuers auf den angrenzenden Waldbereich zu verhindern.

Im weiteren Einsatzverlauf gingen Einsatzkräfte unter Atemschutz zur Bekämpfung verbliebener Brand- und Glutnester in das Gebäude vor. Zur Kontrolle und zum Ablöschen wurde die Dachhaut eröffnet. Zur Unterstützung der Einsatzmaßnahmen wurden zusätzliche Atemschutzgeräteträger sowie Atemschutzlogistik nachalarmiert. Ein Baufachberater des Technischen Hilfswerks wurde zur Beurteilung der Gebäudestatik hinzugezogen.

Insgesamt wurden fünf betroffene Personen durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren medizinischen Abklärung in Krankenhäuser transportiert. Darunter befanden sich zwei Kinder und drei Erwachsene. Darüber hinaus organisierte das Ordnungsamt der Universitätsstadt Siegen die Unterbringung von insgesamt acht betroffenen Personen.

Das Feuer war gegen 11:50 Uhr unter Kontrolle. Aufgrund der zwischenzeitlich starken Rauchentwicklung veröffentlichte die Feuerwehr über das Modulare Warnsystem des Bundes (MOWAS) eine Gefahreninformation. Nachdem das Feuer unter Kontrolle war und keine starke Rauchentwicklung mehr bestand, wurde diese um 11:58 Uhr zurückgenommen. Gegen 13 Uhr konnte die Rückmeldung "Feuer aus" gegeben werden. Im Anschluss dauerten Nachlöscharbeiten, Kontrollen auf mögliche Glutnester sowie Sicherungsmaßnahmen an.

Rund 100 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes, des Technischen Hilfswerks sowie weiterer Führungs-, Logistik- und Unterstützungseinheiten waren im Einsatz. Die Versorgung der Einsatzkräfte wurde vor Ort sichergestellt. Parallel wurde der Grundschutz für das Stadtgebiet durch eine Wachbesetzung aufrechterhalten.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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