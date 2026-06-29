Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

FW Bad Segeberg: Überkochte Batterien sorgen für längeren Einsatz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Sonntag Abend wurde die Feuerwehr Bad Segeberg zum Stickwort "TH K X" in den Gieselkamp alarmiert. Laut Meldungen ist es zu einem auslaufen von Batterien gekommen.

Der Einsatzleiter André Prieß konnte vor Ort die Lage bestätigen. Aufgrund der Hitze und der Wärmeeinstrahlung kochten Batterien über. Dies hatte zur Folge, dass Schwefelsäure auslief.

Daraufhin wurden zwei Einsatzabschnitte gebildet. Der erste Einsatzabschnitt übernahm die Erkundungsmaßnahmen und führte Messungen durch. Der zweite Einsatzabschnitt übernahme die Dekontamination des eingesetzten Trupps.

Da die Batterien weiterhin der Hitze und der Sonneneinstrahlung ausgesetzt waren, mussten die Batterien umgelagert werden. Aufgrund der hohen Anzahl an Batterien, insgesamt 61 Stück, wurde der ABC-Zug nachalarmiert.

Mit Hilfe des ABC-Zuges wurden die havarierten Batterien umgelagert und gesichert. Dabei wurde auch Unisafe, ein Bindemittel für unter anderem Schwefelsäure, eingesetzt. Aufgrund der Wärme sind die Trupps mit Kältewesten vorgegangen.

Ca. eine Stunde dauerte die Umlagerung und Sicherung der Batterien. Dabei wurden mehrere Trupps eingesetzt.

Nach ungefähr 5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Verletzt wurde niemand. Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Allgemeinheit.

Im Einsatz:

Die Feuerwehr Bad Segeberg mit 6 Fahrzeugen und 30 Kameradinnen und Kameraden.

ABC-Zug des Kreises Segeberg mit

Rettungsdienst

Polizei

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell