Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

FW Bad Segeberg: Feuerwehrfahrzeug und Wache mutwillig zerstört

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Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 23. Mai, ereignete sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Bad Segeberg eine unfassbare Tat.

Sowohl unser Mehrzweckfahrzeug (MZF 3) als auch unsere Wache wurden mutwillig beschädigt.

Ein Täter hat mit einem Pflasterstein die Front- und Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen und das Dach und die Motorhaube massiv beschädigt. Das MZF 3 ist nicht mehr fahrbereit. Zusätzlich wurde unserer Feuerwache eine Scheibe beschädigt. Wir sind zutiefst schockiert und entsetzt darüber, dass unsere Einsatzmittel zerstört wurden.

Zudem müssen wir leider feststellen, dass die verbalen Attacken uns gegenüber zunehmen. Auch dieses Verhalten ist nicht hinzunehmen.

Wir alle engagieren uns freiwillig für die Stadt Bad Segeberg und Umgebung und leisten unsere Arbeit in unserer Freizeit. Dass wir auf diese Weise angegriffen werden, beschäftigt uns sehr.

Trotz der Zerstörung bleibt die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Bad Segeberg selbstverständlich weiterhin gewährleistet. Wir setzen alles daran, die Schäden schnellstmöglich zu beheben und unser beschädigtes Einsatzfahrzeug zu reparieren.

Wir verurteilen diese Angriffe aufs Schärfste! Wir erwarten Respekt gegenüber Einsatzkräften, egal ob Polizei, Rettungsdienst, THW oder Feuerwehr.

Der Täter konnte bereits bei der Tat von der Polizei verhaftet werden. Zu weiteren Ermittlungen und höher der Schäden können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

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