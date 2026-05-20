Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

FW Bad Segeberg: Küchenbrand in Bad Segeberg

Bild-Infos

Download

Bad Segeberg (ots)

In der gestrigen Nacht wurde die Feuerwehr Bad Segeberg um 22:59 Uhr durch die Kooperative Leitstelle West zu einem "FEU - Feuer Standard" in die Ziegelstraße alarmiert.

Anrufer meldeten eine brennende Küche in einem Mehrfamilienhaus. Nach Eintreffen des Einsatzleiters Christian Götze konnte eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude und stark verrußte Fensterstürze festgestellt werden. Alle Personen hatten die betroffene Wohnung bereits selbstständig verlassen können.

Ein Trupp ist unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in die Wohnung vorgedrungen. Das Feuer war bereits vor Betreten der Wohnung erloschen, sodass sich die Tätigkeiten der Feuerwehr auf umfangreiche Nachlöscharbeiten und Kontrollmaßnahmen mithilfe der Wärmebildkamera konzentrierten. Dazu mussten auch Teile der stark beschädigten Küche entfernt werden.

Der eingesetzte Atemschutztrupp hat noch vor Ort im Rahmen der Einsatzstellenhygiene die kontaminierte Einsatzschutzkleidung abgelegt und gegen saubere Kleidung getauscht.

Gegen 00:30 Uhr waren alle Fahrzeuge wieder einsatzbereit.

Zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar.

Im Einsatz:

5 Einsatzfahrzeuge mit 23 Einsatzkräften

Polizei

Rettungsdienst

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell