Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

FW Bad Segeberg: Feuerwehr Bad Segeberg löscht Schuppenbrand

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Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Abend wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg um 22:15 Uhr von der Kooperativen Regionalleitstelle West mit dem Einsatzstichwort "FEU - Feuer Standard" in die Straße Schlangenredder alarmiert.

Ein Anrufer meldete einen Schuppenbrand in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus. Aufgrund eines zuvor beendeten Ausbildungsdienstes befanden sich noch zahlreiche Einsatzkräfte an der Wache, sodass ein schnelles und zeitnahes Ausrücken möglich war.

Beim Eintreffen des Löschzuges unter der Einsatzleitung des stellvertretenden Gemeindewehrführers André Prieß stand ein etwa 3 x 5 Meter großer Schuppen sowie die angrenzende Vegetation bereits in Brand. Das Wohnhaus war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Unverzüglich wurde die Brandbekämpfung mit zwei Trupps unter Atemschutz mittels C-Rohren eingeleitet. Bereits wenige Minuten später konnte der Leitstelle "Feuer aus" gemeldet werden.

Im Anschluss räumten die Einsatzkräfte Unrat und Mobiliar aus dem Schuppen, kontrollierten die Holzverkleidung mit einer Wärmebildkamera und lockerten die betroffene Vegetation auf, um mögliche Glutnester abzulöschen.

Der Einsatz war nach knapp einer Stunde beendet. Am Feuerwehrhaus folgten umfangreiche Nachbereitungsmaßnahmen.

Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz:

6 Einsatzfahrzeuge mit 32 Einsatzkräften

Polizei

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