Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

FW Bad Segeberg: Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Segeberg Eine besondere und erstmalige Auszeichung für den ausgeschiedenen Zugführer

Bad Segeberg (ots)

Bad Segeberg - Am 10. Januar 2026 führte die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg ihre Jahreshauptversammlung im Bürgersaal des Rathauses durch.

Gemeindewehrführer André Schneider konnte neben Bürgervorsteherin Monika Saggau, Bürgermeister Toni Köppen und dem stellvertretenden Kreiswehrführer André Folta auch die Ehrenabteilung, angeführt durch Ehrenwehrführer Lutz Marxen, Vertreterinnen und Vertreter der Jugendfeuerwehr sowie zahlreiche aktive Kameradinnen und Kameraden begrüßen.

Nach dem Totengedenken folgte der Jahresbericht für das Jahr 2025, vorgetragen vom Schriftführer Michael Moebus. Besondere Ereignisse des vergangenen Jahres waren unter anderem die Amtsübergabe in der Gemeindewehrführung von Mark Zielinski an André Schneider, die Schlüsselübergabe und der Umzug in den ersten Bauabschnitt des neuen Feuerwehrhauses sowie der anschließende Abriss des alten Feuerwehrhauses.

Das Einsatzjahr 2025 stellte mit insgesamt 272 Einsätzen erneut hohe Anforderungen an die ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Das Einsatzspektrum reichte von Großbränden und Wohnungsbränden über schwere Verkehrsunfälle und Tierrettungen bis hin zu kleineren und teils kuriosen Einsatzlagen. Hier besonders zu erwähnen, dass wir im Einsatzjahr 2025 insgesamt 10 Personen mit hydraulichem Rettungsgerät aus ihren Fahrzeugen befreien und retten konnten.

Die Alarmierungszeiten teilten sich wie folgt auf:

12:00 -18:00 Uhr 99 x 18:00 -24:00 Uhr 77 x 06:00-12:00 Uhr 70 x 00:00-06:00 Uhr 27 x

6% aller Einsätze arbeiteten wir außerhalb unseres Stadtgebietes ab.

Im Fachbereich Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung konnten wieder an die 1000 Kinder und Erwachsene geschult werden.

Im Anschluss stellte Jugendfeuerwehrwartin Sara-Lisa Guth ihren Jahresbericht vor. Der Kassenbericht wurde vom Kassenwart Robert Rainers-Hesebeck lückenlos und transparent präsentiert.

Ein besonderer Teil der Versammlung waren die anschließenden Wahlen, Beförderungen und Ehrungen.

Zum neuen zweiten stellvertretenden Gemeindewehrführer wurde André Prieß gewählt. Das Amt des Zugführers "Einsatz" übernahm Jonas Tatz von dem ausscheidenden Zugführer Sven Siever. Ebenfalls aus dem Amt schied Kassenwart Robert Rainers-Hesebeck aus. Zu seinem Nachfolger wurde Peter Beau gewählt. Die Jugendfeuerwehrwartin Sara-Lisa Guth wurde in ihrem Amt bestätigt.

In ihren Funktionen als stellvertretende Gruppenführer wurden bestätigt: Jennifer Pries (Führungsgruppe) Sascha Hudoffsky (TLF) Mario Seidel (HLF) Jan Lüthje (DLK) André Offermann (LF) Amelie Stepputat (Nachschub)

Auch die Fachwarte wurden in ihren Ämtern bestätigt: Alexander Ludwig (Atemschutz) Jonas Tatz (Gefahrgut) Dennis Wullbieter (Presse) Marco Götze (Fahreinweisung)

Neu in ihre Ämter berufen wurden Tim Wiegers als IT-Fachwart sowie Stephanie Nergenau im Bereich Versorgung.

Bei der ehrenamtlichen Gerätewartung gab es ebenfalls personelle Veränderungen. Aus der Funktion schied Enrico Knie aus. Neu ernannt wurden Axel Pottkamp und Marco Görtz.

Befördert wurden:

Zum Löschmeister:

Peter Beau

Hauptfeuerwehrmann/Frau:

Jan Breiner Christoph Grotherr Lena Grotkopp Jens Reimer

Oberfeuerwehrmänner:

Cetric Schulz Loui Niemann Joris Staschewski

verplichtet und befördert zu Feuerwehrmännern: Tim Wiegers Luca Phil Heise Michael Finck Damian Slupek

aufgenommen in die Wehr:

Torben Erdmann Petra Wulf

übernommen aus der Jugendfeuerwehr und befördert zum Feuerwehrmann, zur Feuerwehrfrau: Benito Trost Theresia Wagemann

Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: 10 Jahre: Timo Hudoffsky, Lena Mertins, Loui Niemann, Mika Rosenkranz,Konstantin Wenning

20 Jahre: Christian Wendland und Dennis Wullbieter 30 Jahre: Stephanie Nergenau 50 Jahre: Gerd Gellert, Klaus Stolten und Arno Tiefenbach

Für 25 Jahre aktiven Dienst erhielten André Offermann, Dennis Petersen und Mario Seidel das Brandschutzehrenzeichen in Silber.

Eine besondere Ehrung erhielt Sven Siever für seine langjährige und verdiente Tätigkeit als Zugführer. Ihm wurde die Ehrennadel in Gold verliehen. Der stellvertretende Kreiswehrführer André Folta betonte in seiner Laudatio, dass diese Auszeichnung erstmals im Kreis Segeberg vergeben wurde.

Nach langer aktiver Dienstzeit wurden Thomas Zuther und Olaf Döhner in die Ehrenabteilung versetzt.

In ihren Grußworten dankten die Gäste der Freiwilligen Feuerwehr Bad Segeberg für die engagierte ehrenamtliche Arbeit sowie die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg möchte sich an dieser Stelle noch einmal bei dem Bürgermeister, der Politik, der Verwaltung, den fördernden Mitgliedern, dem Förderverein, den Unterstützern egal in welcher Art (Übungsgelände, Übungsautos usw.) und bei allen Hilfsorganisationen - insbesondere bei den Partnerfeuerwehren die uns im Rahmen der aktuellen Straßensperrungen tatkräftig zur Seite stehen für die gute Zusammenarbeit bedanken.

DANKE!

112% bei Tag und Nacht - mit Sicherheit

