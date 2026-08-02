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Feuerwehr Moers

FW Moers: Brennender PKW auf Parkplatz eines Gewerbebetriebes

FW Moers: Brennender PKW auf Parkplatz eines Gewerbebetriebes
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Moers (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Feuerwehr Moers gegen 23:15 Uhr zu einem brennenden Pkw an der Baerler Straße in Moers-Mitte alarmiert.

Auf dem Parkplatz eines Gewerbebetriebes standen bei Eintreffen der Einsatzkräfte ein geparkter Pkw sowie mehrere angrenzende Bäume und Buschwerk in Vollbrand. Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer unter Atemschutz mit zwei C-Rohren. Zusätzlich kam Löschschaum zum Einsatz. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Garagen sowie weitere Bäume konnte verhindert werden.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Im Einsatz war die Hauptwache mit zwei Löschfahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Moers
Christian Heilmann
Telefon: 02841-12000 (Zentrale)
E-Mail: christian.heilmann@moers.de
www.vdf.nrw

Original-Content von: Feuerwehr Moers, übermittelt durch news aktuell

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