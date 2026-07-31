Feuerwehr Moers

FW Moers: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Venloer Straße

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Moers (ots)

Am Freitag (31.07.26) wurde die Feuerwehr Moers um 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Venloer Straße alarmiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten im Einmündungsbereich der Hülsdonker Straße zwei Pkw miteinander. Der Fahrer eines weißen SUV konnte sein Fahrzeug beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits selbstständig verlassen. Der zweite Pkw kam nach dem Zusammenstoß in Schräglage auf einer Leitplanke zum Stillstand.

Die Feuerwehr sicherte das verunfallte Fahrzeug gegen weiteres Abrutschen und befreite die Fahrerin aus ihrer Lage.

Beide Fahrzeugführer wurden nach der rettungsdienstlichen Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Ein ebenfalls im Pkw befindlicher Hund blieb unverletzt und konnte an Angehörige übergeben werden.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die Venloer Straße im betroffenen Bereich für rund eineinhalb Stunden vollständig gesperrt werden.

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