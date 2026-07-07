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Feuerwehr Moers

FW Moers: Brennendes Müllfahrzeug in Moers-Mitte
Besatzung reagiert vorbildlich

FW Moers: Brennendes Müllfahrzeug in Moers-Mitte / Besatzung reagiert vorbildlich
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Moers (ots)

Am Dienstag (07.07.26) wurde die Feuerwehr Moers gegen 12:00 Uhr zu einem brennenden Müllfahrzeug auf der Rheinberger Straße alarmiert.

Die Besatzung des Fahrzeugs reagierte geistesgegenwärtig und entlud den brennenden Inhalt kontrolliert auf die Fahrbahn, um eine Ausbreitung des Feuers auf das Fahrzeug zu verhindern.

Die Einsatzkräfte löschten das Brandgut, bestehend aus Papier und Pappe, unter Atemschutz mit zwei C-Rohren ab. Nach der abschließenden Kontrolle mittels Wärmebildkamera wurden die Überreste durch die ENNi mit einem Radlader aufgenommen und fachgerecht entsorgt.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Rheinberger Straße für rund eine Stunde vollständig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Moers
Christian Heilmann
Telefon: 02841-1200184
E-Mail: christian.heilmann@moers.de
www.vdf.nrw

Original-Content von: Feuerwehr Moers, übermittelt durch news aktuell

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