Feuerwehr Moers

FW Moers: Einsatzreiches Wochenende für die Feuerwehr Moers bei Hitze und Unwetter

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Moers (ots)

Bei Rekordtemperaturen am vergangenen Wochenende (26. bis 28. Juni) waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr Moers stark gefordert. Bei Temperaturen um die 35 Grad und darüber arbeiteten die Einsatzkräfte von Freitag bis einschließlich Sonntag rund 100 Einsätze ab. Der Rettungsdienst wurde im gleichen Zeitraum zu 210 Einsätzen alarmiert.

Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr gerieten in Moers-Westerbruch ein Kleintransporter sowie eine Garage in Brand. Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer mit mehreren Strahlrohren unter Atemschutz und brachte zwei Propangasflaschen rechtzeitig in Sicherheit. Verletzt wurde niemand.

Gegen Abend zog ein kurzes, aber heftiges Gewitter über das Stadtgebiet. Ab 22 Uhr wurden insgesamt 66 unwetterbedingte Einsätze registriert. In den meisten Fällen mussten abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume von Straßen und Gehwegen entfernt werden. Auf der Uerdinger Straße stürzte ein Baum auf einen mit zwei Personen besetzten Pkw. Die Insassen wurden leicht verletzt, von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und anschließend in ein örtliches Krankenhaus transportiert.

Bis Sonntagabend konnten sämtliche Unwetterschäden beseitigt werden. In Spitzenzeiten waren neben den hauptamtlichen Kräften auch alle ehrenamtlichen Einheiten der Feuerwehr Moers im Einsatz. Parallel zu den Unwettereinsätzen rückte die Feuerwehr zu sechs ausgelösten Brandmeldeanlagen, mehreren Hilfeleistungen für den Rettungsdienst sowie einem Verkehrsunfall auf der Autobahn aus.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldeten mehrere Anrufer einen Zimmerbrand auf der Leipziger Straße in Moers-Mattheck. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Wohnung im Erdgeschoss bereits in Vollbrand. Der Mieter sowie alle weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich selbstständig ins Freie retten. Die Feuerwehr löschte den Brand mit mehreren Strahlrohren im Innen- und Außenangriff unter Atemschutz. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Einsatzstelle anschließend an die Kriminalpolizei übergeben.

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