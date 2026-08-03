Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Kehrmaschine brannte - Gefahr für Wohn- und Geschäftshaus

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Pulheim (ots)

Am Montagmorgen (03.08.) stand im Pulheimer Stadtzentrum eine Kehrmaschine unmittelbar vor einem Wohn- und Geschäftshaus im Vollbrand. Ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Gegen 7 Uhr wurde die Feuerwehr Pulheim zu einem Brand in der Fußgängerzone in der Innenstadt alarmiert. Hier sollte ein PKW brennen. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stellten diese fest, dass direkt vor einem Wohn- und Geschäftshaus eine Straßenkehrmaschine lichterloh brannte. Das Feuer drohte bereits auf das Gebäude überzuschlagen und es wurde sofort ein Löschangriff durchgeführt. Zur Unterstützung der hauptamtlichen Wache wurden unmittelbar die Löschzüge Pulheim, Geyen und Stommeln hinzugerufen und bei deren Eintreffen konnte das Feuer dann schnell abschließend gelöscht werden. Unter Einsatzleitung von Brandoberinspektor Wendelin Polich ergaben weitere Erkundungen, dass die Treppenräume von zwei Wohn- und Geschäftshäusern im Bereich der vollständig abgebrannten Straßenkehrmaschine verraucht waren. Diese wurden, bevor diese wieder den Bewohnern übergeben werden konnten, ausreichend gelüftet. Dem Gebäude waren jetzt auch die Brandspuren deutlich anzusehen: Neben der verrußten Fassade waren auch Fenster durch die Hitzeeinwirkung zu Schaden gekommen, teilweise waren erste Scheiben schon geplatzt. Die Feuerwehr, die mit insgesamt sechs Löschfahrzeugen und 30 Kräften im Einsatz war, konnte ihre Tätigkeit nach knapp einer Stunde beenden.

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