Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Vegetationsbrand in Pulheimer Industriegebiet

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Pulheim (ots)

Am Donnerstagvormittag (30.07.) wurde die Feuerwehr Pulheim zu einem Vegetationsbrand im Pulheimer Industriegebiet gerufen. Die Wehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und gelöscht.

Gegen 11:30 Uhr wurde der Leitstelle des Rhein-Erft-Kreises ein Feuer im Pulheimer Industriegebiet gemeldet. Hier sollte eine Böschung zwischen einem Baumarkt und der Halle eines Abenteuerspielplatzes brennen. Standardmäßig wurden die freiwilligen Löschzüge Pulheim und Stommeln mit der hauptamtlichen Wache aus Pulheim zur Einsatzstelle entsendet. Bei Eintreffen konnten die Kräfte unter Einsatzleitung von Oberbrandmeister Felix Buck feststellen, dass hier die Vegetation eines Erdwalls auf einer Fläche von etwa 400 Quadratmetern in Brand geraten war. Die Löschmaßnahmen wurden unmittelbar mit zwei handgeführten Strahlrohren durchgeführt und so hatten die Kräfte den Brand schnell im Griff. Ein nachfolgendes, weiteres Löschfahrzeug unterstützte die Kollegen und im Anschluss wurden letzte Glutnester final gelöscht. Nachdem das Feuer unter Kontrolle war, konnten weitere anrückende Fahrzeuge ihren Einsatz abbrechen und wieder unmittelbar ihre Standorte anfahren. Die Feuerwehr, die sich insgesamt mit 23 Kräften und vier Löschfahrzeugen auf den Weg zur Brandstelle gemacht hatte, konnte den gesamten Einsatz nach gut einer halben Stunde beenden.

Aufgrund der warmen und trockenen Wetterlage weist die Feuerwehr Pulheim nochmals darauf hin, dass Wälder, Felder, Wiesen und Parks relativ leicht zu entflammen sind.

Zu beachten ist, dass es nicht nur unvernünftig ist im Wald, im Bereich von Getreidefeldern oder abgetrockneten Wiesen oder Parks offenes Feuer oder Grills zu verwenden, sondern dass es in Nordrhein-Westfalen vom 1. März bis 31. Oktober verboten ist, im Wald offenes Feuer zu verwenden oder zu rauchen. Zudem ist zu beachten, dass auch weggeworfenes Glas (z.B. Flaschen oder Scherben) oder eine aus dem Auto geworfene, glimmende Zigarettenkippe getrocknete Pflanzenreste, trockenes Getreide oder Stroh sowie ausgedörrte Grasflächen, entzünden können. Kraftfahrzeuge sind nur auf ausgewiesenen Parkplätzen abzustellen, da heiße Fahrzeugteile leicht trockenes Gras in Brand setzen können. Auf das Arbeiten mit Gasbrennern. z.B. zur Unkrautentfernung, ist im Bereich von Gräsern, Hecken und ähnlich leicht brennbarer Vegetation zu verzichten.

Falls Sie einen solchen Brand bemerken, alarmieren Sie schon beim Verdachtsfall die Feuerwehr unter der Rufnummer 112. Geben Sie eine möglichst genaue Ortsangabe und wenn möglich, weisen Sie die anrückenden Kräfte der Feuerwehr ein.

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