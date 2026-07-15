Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Feldbrand bedrohte Gehölzflächen

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Pulheim (ots)

Am Mittwochnachmittag (15.07.) wurde der Feuerwehr Pulheim ein Feldbrand in Pulheim-Sinnersdorf gemeldet. Schon auf der Anfahrt war das Feuer auszumachen und es wurden weitere Kräfte, auch aus anderen Städten, alarmiert.

Kurz vor 17:00 Uhr wurde der Löschzug Pulheim und Stommeln mit der hauptamtlichen Wache aus Pulheim zu einem Feldbrand südlich von Sinnersdorf alarmiert. Schon auf der Anfahrt konnte der Einsatzleiter die starke Rauchentwicklung ausmachen und forderte sofort weitere Kräfte aus dem gesamten Stadtgebiet an. Ein Stoppelfeld, etwa 15.000 m², brannte und bedrohte auf zwei Seiten Flächen mit Buschwerk und Bäumen, die zunächst schwerpunktmäßig durch die ersten Fahrzeuge gesichert wurden. Aufgrund des hohen zu erwartenden Wasserbedarfs, um das Feuer in den Griff zu bekommen und zu löschen, wurden weitere Tanklöschfahrzeuge und Tankfahrzeuge der Feuerwehren Kerpen und Frechen zur Wasserversorgung der eingesetzten Löschfahrzeuge alarmiert. Im Verlauf des Einsatzes konnte die Feuerwehr Kerpen aber noch vor deren Eintreffen aus dem Einsatz entlassen werden, da zwischenzeitlich auch schon eine erste Wasserversorgung vom Ortsrand bis zur Einsatzstelle aufgebaut werden konnte. Die eingesetzten 80 Kräfte, unter der Einsatzleitung von Brandoberinspektor Guido Bruckmann, brachten neun Löschfahrzeuge aus dem Stadtgebiet in den Einsatz, wovon einige speziell für solche Vegetationsbrände, z.B. mit Frontsprühbalken, ausgerüstet sind. Andere Kräfte kämpften mit handgeführten Rohren oder Feuerpatschen gegen die Flammen an und nach gut 40 Minuten hatte man das Feuer in Gewalt. Unterstützt wurden die Kräfte durch einen Landwirt, der das abgebrannte Stoppelfeld mit seinem Grubber bearbeitete und auch dadurch eine weitere Brandausbreitung unterbinden konnte. Gegen 18:15 Uhr konnte gemeldet werden, dass das Feuer vollständig gelöscht war.

Aufgrund der warmen und trockenen Wetterlage weist die Feuerwehr Pulheim darauf hin, dass Wälder, Felder, Wiesen und Parks relativ leicht zu entflammen sind. Zu beachten ist, dass es nicht nur unvernünftig ist im Wald, im Bereich von Getreidefeldern oder abgetrockneten Wiesen oder Parks offenes Feuer oder Grills zu verwenden, sondern dass es in Nordrhein-Westfalen vom 1. März bis 31. Oktober verboten ist, im Wald offenes Feuer zu verwenden oder zu rauchen. Zudem ist zu beachten, dass auch weggeworfenes Glas (z.B. Flaschen oder Scherben) oder eine aus dem Auto geworfene, glimmende Zigarettenkippe getrocknete Pflanzenreste, trockenes Getreide oder Stroh sowie ausgedörrte Grasflächen, entzünden können. Kraftfahrzeuge sind nur auf ausgewiesenen Parkplätzen abzustellen, da heiße Fahrzeugteile leicht trockenes Gras in Brand setzen können. Falls Sie einen solchen Brand bemerken, alarmieren Sie schon beim Verdachtsfall die Feuerwehr unter der Rufnummer 112. Geben Sie eine möglichst genaue Ortsangabe und wenn möglich, weisen Sie die anrückenden Kräfte der Feuerwehr ein.

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