Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Gasausbruch durch Bauarbeiten

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Pulheim (ots)

Am Mittwochnachmittag (15.07.) wurde in Pulheim bei Erdarbeiten die Hauszuführung einer Gasleitung beschädigt. Die Feuerwehr evakuierte einige Häuser im Gefahrenbereich und sicherte diesen ab. Der nach kurzer Zeit eintreffende Notdienst des Gasversorgers konnte die Leckage schließen und reparieren.

Kurz nach 15:30 Uhr wurde die Feuerwehr über einen Gasausbruch im Türkisweg in Pulheim informiert. Bei Ausschachtarbeiten einer Baufirma war die Hauszuführung einer Gasleitung getroffen worden und das Gas trat nunmehr an dieser Stelle ungehindert ins Freie. Standardmäßig wurden bei diesem Einsatzstichwort neben der hauptamtlichen Wache auch die freiwilligen Löschzüge Pulheim, Stommeln und Brauweiler zur Schadenstelle entsandt. Unter Einsatzleitung von Brandinspektor Guido Bruckmann wurde sofort ein Löschangriff - unter anderem mit einem Pulveranhänger - vorbereitet und parallel wurde der Bereich durch Absperrmaßnahmen gesichert. Bewohner umliegender Häuser wurden evakuiert. Nachdem der durch die Leitstelle gleichfalls sofort informierte Notdienst des Gasversorgers die Angelegenheit gesichtet hatte, konnte dieser die beschädigte Leitung mit Spezialwerkzeug so abdichten, dass die Gefahr nach einer Dreiviertelstunde gebannt war. Die Feuerwehr, die den Einsatz mit 27 Kräften und fünf Löschfahrzeugen durchführte, konnte die eingeleiteten Schutzmaßnahmen im Anschluss zurücknehmen und die evakuierten Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen.

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