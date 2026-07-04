Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Sinnersdorf: Feldbrand konnte mit vereinten Kräften zügig gelöscht werden

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Pulheim (ots)

Am Samstagmittag (04.07.) wurde die Feuerwehr Pulheim zu einem Feldbrand zwischen Köln-Esch und Pulheim-Sinnersdorf alarmiert. Mit Kräften der Feuerwehr Köln und Unterstützung der Landwirte war das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht.

Gegen 11:45 Uhr wurde die Feuerwehr Pulheim mit den Löschzügen Pulheim und Stommeln sowie der hauptamtlichen Wache zu einem Feldbrand an der Landstraße 93, zwischen Köln-Esch und Pulheim-Sinnersdorf, auf Höhe der Sinnersdorfer Mühle, alarmiert. Schon von weitem konnten die anfahrenden Kräfte die Rauchentwicklung auf einem Feld erkennen und aufgrund der damit verbundenen, notwendig werdenden Einsatzmittel wurden auch die Löschzüge Brauweiler und Geyen nachgefordert. Als die Pulheimer Kräfte die Einsatzstelle erreichten, trafen diese hier auf die Kollegen der Feuerwehr Köln, die das Feuer, welches sich auf knapp 4000 qm ausgebreitet hatte, bereits mit drei Fahrzeugen bekämpften. Es brannten Stoppelfelder, aber auch noch nicht abgeerntete Getreideflächen. Unterstützt wurden die Feuerwehrleute durch Mitarbeiter eines Gärtnereibetriebes, die sich mit deren Equipment an den Löscharbeiten beteiligten. Unter Einsatzleitung von Brandoberinspektor Guido Bruckmann wurden die knapp 50 Kräfte aus Pulheim, die insgesamt mit 10 Löschfahrzeugen vor Ort waren, gezielt eingesetzt, um das Feuer mit seinen Glutnestern, in der Hauptsache mit handgeführten Strahlrohren, final zu bekämpfen. Die Landwirte unterstützten den eingerichteten Pendelverkehr der Feuerwehr zur Wasserversorgung mit deren technischem Gerät, indem auf den Feldstücken Schneisen eingebracht und Löschwasser mit fahrbaren Wassertanks ausgebracht wurde. Zwischenzeitlich erreichte die Feuerwehr noch ein Hinweis, dass es in der Nähe eine weitere Rauchentwicklung in einem Feld gäbe, die sich aber nach einer Kontrolle als hinfällig ergab. Nach knapp eineinhalb Stunden konnte die Meldung "Feuer aus" gegeben werden und die Mannschaften konnten wieder ihre Standorte anfahren.

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