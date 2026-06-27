Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Stommeln - PKW landete im Straßengraben

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Pulheim (ots)

Am Samstagabend (27.06.) kam in Pulheim-Stommeln ein Kleinwagen auf der Landstraße 93 von der Fahrbahn ab und blieb in der Straßenböschung liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und in eine Kölner Klinik transportiert.

Gegen 18:30 Uhr wurden die Löschzüge Stommeln und Pulheim, die hauptamtliche Wache sowie der Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf der L93, in Höhe Stommeln - zwischen der Venloer Straße und der K18 - alarmiert. Als die ersten Kräfte dort eintrafen fanden diese einen auf der Beifahrerseite liegenden Kleinwagen vor. Weitere Verkehrsteilnehmer waren augenscheinlich nicht am Unfall beteiligt. Im Fahrzeug befand sich eine schwer verletzte, eingeschlossene Person, die durch die Feuerwehr schnell aus dem PKW gerettet werden konnte. Bis zur endgültigen Versorgung des Patienten durch den Rettungsdienst und einen Notarzt unterstützten die Feuerwehrkräfte unter Leitung von Brandinspektor Gerrit Goos den Rettungsdienst. Weitere Feuerwehrleute halfen der Polizei bei der Vollsperrung der L93 und nahmen aus dem Fahrzeug austretende Betriebsmittel auf. Nach der Behandlung an der Unfallstelle wurde der Verletzte in eine Kölner Spezialklinik transportiert. Die letzten Kräfte der Feuerwehr, die insgesamt mit sieben Fahrzeugen und 22 Mann ausgerückt waren, konnten den Einsatz nach gut einer Stunde beenden und wieder ihre Standorte anfahren.

Original-Content von: Feuerwehr Pulheim, übermittelt durch news aktuell