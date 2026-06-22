Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Verkehrsunfall auf L183 - Bonnstraße

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Pulheim (ots)

Gegen 19:30 Uhr ereignete sich am Montagabend auf der Bonnstraße in Pulheim-Brauweiler ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Insgesamt wurden bei dem Unfall vier Personen verletzt, die mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.

Am Montagabend (22.06.) wurden die Löschzüge Brauweiler und Geyen, sowie Fahrzeuge des Rettungsdienstes aus Pulheim und Frechen, zu einem Verkehrsunfall in Pulheim-Brauweiler alarmiert. Unterstützt wurden die Kräfte durch einen Kommandowagen und Einsatzleitwagen, die unmittelbar vor dieser Alarmierung noch in einen Einsatz im Ortskern von Pulheim involviert waren. Bei Eintreffen der Kräfte unter der Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Guido Bruckmann konnten diese feststellen, dass im Bereich der Ausfahrt einer Tankstelle auf die L183, zwei PKW und ein Lieferwagen kollidiert waren. Insgesamt waren fünf Personen von dem Unfallgeschehen betroffen. Diese wurden vom Rettungsdienst, der mit drei Rettungswagen vor Ort war, eingehend untersucht. Bei vier Personen war ein Transport ins Krankenhaus notwendig. Bei der Behandlung der Verletzten unterstützte die Feuerwehr, die mit 35 Kräften und neun Fahrzeugen präsent war, zunächst den Rettungsdienst und die Polizei bei der Sperrung der Landstraße. Parallel kümmerte sie sich um den Brandschutz und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Während der gesamten Maßnahmen blieb die Bonnstraße in diesem Abschnitt in beiden Fahrtrichtungen für etwa eine Stunde gesperrt.

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