Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Hitzegewitter bringt Sturmböen nach Pulheim

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Pulheim (ots)

Am Freitagabend (19.06.) kam es über dem Pulheimer Stadtgebiet zu einem Hitzegewitter mit kräftigem Regen und Sturmböen. Die sich daraus ergebenden Einsätze beschäftigten die Feuerwehr gut zweieinhalb Stunden. Um 18:39 Uhr trafen bei der Feuerwehr Pulheim erste Meldungen ein, dass Äste von Bäumen abgetrennt worden waren und nunmehr zum Teil stark befahrene Straßen blockierten. Im Laufe des Abends arbeiteten die hauptamtliche Wache und die Löschzüge Pulheim und Stommeln elf sturmbedingte Einsätze in Pulheim, Stommeln und Geyen ab, die insgesamt glimpflich ausgingen. Im Regelfall mussten Fahrbahnen von Ästen befreit werden. Waren die Äste zu massiv, mussten diese mit der Kettensäge zerteilt werden, bevor sie auf die Seite geräumt werden konnten. Insgesamt war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 24 Kräften im Einsatz, um die Sturmschäden zu beseitigen.

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