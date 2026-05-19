Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Nächtlicher Brand einer Spülmaschine

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Pulheim (ots)

Eine brennende Spülmaschine hat am späten Montagabend zu einem Einsatz der Feuerwehr in Pulheim geführt. Der Brand wurde schnell gelöscht und drei Bewohner wurden durch den Rettungsdienst betreut.

Es war kurz nach 23 Uhr als die Meldeempfänger der Löschzüge Pulheim und Stommeln - mit dem Einsatzleitwagen aus Brauweiler - die Kräfte der Feuerwehr zu einem Gebäudebrand in die Pulheimer Mozartstraße alarmierten. Als die ersten Kräfte der hauptamtlichen Wache wenige Minuten später an der Einsatzstelle eintrafen, hatten die Bewohner des Reihenhauses, aus dem ein intensiver Geruch von verschmorten Elektrokabeln nach außen drang, bereits verlassen und warteten das Eintreffen der Feuerwehr ab. Aufgrund der vorliegenden Informationen der Bewohner ging ein Angriffstrupp zielgerichtet in die Küche des Hauses vor. Hier fanden diese eine rauchende und im Frontbereich brennende Spülmaschine vor. Mit einem Kleinlöschgerät konnte das Feuer schnell bekämpft werden. Der Trupp konnte dann die noch schmorende Spülmaschine demontieren und nach draußen verbringen.

Parallel zu den Löschmaßnahmen kümmerte sich die Feuerwehr, bis der Rettungsdienst mit einem Notarzt vor Ort war, um die Hausbewohner. Der Notarzt untersuchte die Betroffenen, konnte aber feststellen, dass keiner der Drei ins Krankenhaus musste.

Die Feuerwehr, die sich unter Einsatzleitung von Brandinspektor Christian Remacly mit insgesamt gut 30 Kräften und sieben Fahrzeugen auf den Weg gemacht hatte, konnte zum Teil nach kurzer Zeit schon wieder ihre Standorte anfahren. Währenddessen wurde das Haus noch mit Hochleistungslüftern belüftet und im Anschluss mit Messgeräten, ohne Feststellungen auf verbliebene Rauchgase, untersucht. Etwa eine Dreiviertelstunde nach der Alarmierung konnte das Haus den Bewohnern wieder übergeben werden und die letzten Kräfte konnten den Einsatzort verlassen.

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