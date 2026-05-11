Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Garagenbrand in Pulheim-Brauweiler

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Pulheim (ots)

Am frühen Montagmorgen (11.05.) brannte es in einer Garage in Brauweiler. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell im Griff und zügig gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Wenige Minuten nach Mitternacht alarmierte die Kreisleitstelle der Feuerwehr die Löschzüge Brauweiler, Geyen und die hauptamtliche Wache aus Pulheim zu einem Brand in einer Garage, die sich unmittelbar an ein Wohngebäude anschloss. Wenige Minuten nach der Alarmierung waren die ersten Kräfte aus Brauweiler, deren Gerätehaus sich nur gut 200 Meter von der Einsatzstelle in der Kaiser-Otto-Straße entfernt befand, vor Ort. Unter Einsatzleitung von Brandoberinspektor Thomas Bedburdick wurden zunächst die vier Bewohner ins Freie geleitet. Da sich das Garagentor schon zu diesem Zeitpunkt nicht mehr öffnen ließ, wurden parallel die Löschmaßnahmen mit einem Löschrohr durch einen Trupp, unter umluftunabhängigem Atemschutz, durch das Wohngebäude über die Rückseite der Garage, vorgenommen. Von hier aus hatte auch der Hausbesitzer bereits selbst Löschversuche an den hier lagernden Utensilien durchgeführt. Mit den eingesetzten Mitteln der Wehrleute konnte das Feuer dann zügig gelöscht werden. Im Zuge der weiteren Maßnahmen wurden dann noch Nachlöscharbeiten durchgeführt. Abschließend wurde das Haus ohne Feststellung auf vorhandene Brandgase untersucht und konnte dann den Bewohnern wieder übergeben werden. Die letzten Kräfte der Feuerwehr, die zu Beginn des Einsatzes mit sieben Fahrzeugen und 40 Kräften ausgerückt waren, beendeten den Einsatz nach knapp einer Stunde.

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