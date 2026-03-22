Feuerwehr Pulheim

FW Pulheim: Sinnersdorf - Feuer im Dachgeschoss

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Pulheim (ots)

Am Samstagabend (21.03.) wurden die Löschzüge Pulheim und Stommeln neben der hauptamtlichen Wache und dem Rettungsdienst zu einem Gebäudebrand in Pulheim-Sinnersdorf gerufen, bei dem nach ersten Meldungen auch Personen in Gefahr waren. Bei Eintreffen der Kräfte wurde festgestellt, dass alle Bewohner das Haus rechtzeitig verlassen hatten.

Um etwa 21:40 Uhr erreichte die Kreisleitstelle des Rhein-Erft-Kreises der Notruf. Im Dachgeschoss eines eineinhalb geschossigen Wohnhauses sollte es brennen und es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch Personen im Haus befänden. Neben der hauptamtlichen Wache in Pulheim wurden auch zwei weitere Löschzüge und der Einsatzleitwagen aus Brauweiler sowie ein Rettungswagen zur Einsatzstelle entsandt. Die Besatzung des ersteintreffenden Fahrzeugs konnte schnell feststellen, dass alle Bewohner das Haus unbeschadet verlassen hatten und somit keine Personen in Gefahr waren. Unter Einsatzleitung von Brandoberinspektor Guido Bruckmann ging ein Feuerwehrtrupp unter Atemschutz in das verrauchte Dachgeschoss vor und konnte das Feuer in einem Zimmer schnell lokalisieren und zügig löschen. Der Trupp wurde im Verlauf der Arbeiten durch den Einsatz der Drehleiter von außen unterstützt und zur Belüftung des Gebäudes wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt. Trotz dieser Maßnahme konnte aber nicht verhindert werden, dass der Brandraum erheblich beschädigt wurde. Damit die durch den Brandrauch kontaminierte Kleidung der Einsatzkräfte möglichst schnell von den Kräften abgelegt und gegen unbelastete Kleidung ausgetauscht werden konnte, unterstützte die Hygieneeinheit aus Pulheim.

Die Feuerwehr, die mit insgesamt 40 Kräften und 8 Fahrzeugen vor Ort war, konnte nach eineinhalb Stunden die Einsatzstelle an die Bewohner übergeben und den Einsatz beenden.

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