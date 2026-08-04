Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 3. August 2026

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Dresden (ots)

Rettungsdienst

In den vergangenen 24 Stunden wurde der Rettungsdienst der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 266-mal alarmiert. In 68 Fällen war der Einsatz eines Notarztes erforderlich. Darüber hinaus wurden 185 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Der Rettungshubschrauber kam viermal im Leitstellenbereich zum Einsatz.

Feuerwehr

Die Feuerwehr Dresden verzeichnete im Berichtszeitraum insgesamt 33 Einsätze. Neben acht Brandeinsätzen und neun Alarmierungen durch automatische Brandmeldeanlagen rückten die Einsatzkräfte zu 16 Hilfeleistungseinsätzen aus.

Das Besondere an dem Tag war, dass fünf Einsätze an den Brandmeldeanlagen innerhalb von ca. 90 Minuten ereignet haben. Die Feuer- und Rettungswache Altstadt war mit ihrem Löschzug bei allen Einsätzen dabei. Ein Löschzug wird besetzt von 16 Einsatzkräften und diese sind auf vier Fahrzeuge verteilt, welche als Einheit tätig werden.

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Zeit: 03. August 2026, 10:48 - 12:56 Uhr

Ort: Alte Meißner Landstraße, Briesnitz

Gegen 10:48 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Dresden zu einem Verkehrsunfall auf der Alten Meißner Landstraße alarmiert. Ein Pkw war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, mit der Toranlage eines Grundstücks kollidiert und auf dem Dach zum Liegen gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten alle drei Fahrzeuginsassen das Fahrzeug bereits selbstständig verlassen. Ein zufällig vorbeikommender, arztbesetzter Intensivtransportwagen übernahm bis zum Eintreffen weiterer Rettungsmittel die Erstversorgung der Betroffenen. Nach einer ersten medizinischen Einschätzung erlitten alle drei Personen leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Durch den Aufprall wurde außerdem der Hausanschlusskasten des Grundstücks erheblich beschädigt. Die Feuerwehr sicherte zunächst die Einsatzstelle und schützte den beschädigten Stromanschluss vor Witterungseinflüssen. Gemeinsam mit einem Entstördienst des Netzbetreibers wurden Teile der beschädigten Toranlage entfernt, um den sicheren Zugang zum Hausanschluss zu ermöglichen. Hierfür musste der betroffene Straßenabschnitt vorübergehend stromlos geschaltet werden. Betriebsstoffe traten aus dem Unfallfahrzeug nicht aus. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. In dem Einsatz waren 27 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau, Albertsadt, der Rettungswachen Friedrichstadt und Altstadt sowie der B-Dienst.

Zwei Brandeinsätze in leerstehendem Gebäude

Zeit: 03. August 2026, 17:01 - 17:48 Uhr und 19:46 - 20:27 Uhr

Ort: Saxoniastraße, Löbtau-Nord

Um 17:01 Uhr wurde die Feuerwehr Dresden zu einer gemeldeten Rauchentwicklung aus dem Dachbereich eines leerstehenden Gebäudes in der Saxoniastraße alarmiert. Bei der Erkundung stellten die Einsatzkräfte im Dachgeschoss einen Schwelbrand an einem Holzbalken fest. Das Feuer wurde mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht. Eine Kontrolle des gesamten Gebäudes sowie der Brandstelle mit einer Wärmebildkamera ergab keine weiteren Brandherde oder erhöhten Temperaturen. Personen befanden sich nicht im Gebäude. Nur rund drei Stunden später, gegen 19:46 Uhr, wurde die Feuerwehr erneut zu derselben Einsatzstelle gerufen. Erneut war eine Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss wahrnehmbar. Bei der Kontrolle entdeckten die Einsatzkräfte einen Kleinbrand an einem Holzbalken sowie brennenden Unrat. Beide Brandstellen konnten schnell mit einem Kleinlöschgerät gelöscht werden. Auch die anschließende Kontrolle mittels Wärmebildkamera ergab keine weiteren Auffälligkeiten. Bei beiden Brandeinsätzen wurden keine Personen verletzt. Die Einsatzstellen wurden nach Abschluss der Maßnahmen an die Polizei übergeben. Diese hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bei diesen Einsätzen waren insgesamt 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Löbtau und Altstadt tätig.

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