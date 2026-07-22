Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Zwei Menschen nach Verkehrsunfall aus umgestürztem Pkw gerettet

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Dresden (ots)

Zeit: 22. Juli 2026, seit 14:26 Uhr

Ort: Sternstraße, Mickten

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich Sternstraße/Brockwitzer Straße zu einer Kollision zwischen einem Pkw Mercedes und einem Pkw Kia. Infolge des Zusammenstoßes überschlug sich der Kia und blieb auf dem Dach liegen.

Während der Fahrer des Mercedes sein Fahrzeug selbstständig verlassen konnte, waren die beiden Insassen des Kia in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Die Einsatzkräfte verschafften sich über die Heckklappe Zugang zu den Verletzten. Anschließend wurden die Beifahrerin und der Fahrer mithilfe eines sogenannten Spineboards achsengerecht aus dem Fahrzeug gerettet. Nach der notärztlichen Versorgung wurden beide Verletzten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des Mercedes wurde vor Ort ambulant medizinisch versorgt.

Gegenwärtig nehmen Einsatzkräfte der Feuerwehr noch ausgelaufene Betriebsstoffe auf und unterstützen die Polizei, welche die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen hat. Der Kräfteansatz wurde mittlerweile reduziert. Die Sternstraße muss für die Dauer der Einsatzmaßnahmen vollständig gesperrt werden.

Insgesamt wurden 44 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, der Rettungswache Pieschen sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Leitende Notarzt und der B-Dienst zu diesem Einsatz alarmiert.

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