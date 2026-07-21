Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Zwei Verletzte nach Kollision zwischen Straßenbahn und Pkw

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Dresden (ots)

Zeit: 21. Juli 2026, 17:20 Uhr - 18:30 Uhr

Ort: Freiberger Straße, Wilsdruffer Vorstadt

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am frühen Abend zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn der Dresdner Verkehrsbetriebe und einem Pkw Skoda. Die Straßenbahn erfasste den Pkw auf der Fahrerseite. Dabei wurden die beiden etwa 68 Jahre alten Insassen des Pkw verletzt. Während der Beifahrer das Fahrzeug selbstständig verlassen konnte, wurde die Fahrerin im Fahrzeug eingeschlossen. Der Fahrer der Straßenbahn stand unter dem Eindruck des Geschehens und wurde durch Einsatzkräfte betreut. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt.

Um die eingeschlossene Patientin aus dem Skoda retten zu können, musste die Straßenbahn zunächst einige Meter zurückgesetzt werden. Anschließend schufen die Einsatzkräfte mit hydraulischen Rettungsgeräten eine sogenannte große Seitenöffnung. Dafür entfernten sie auf der Fahrerseite beide Türen sowie die B-Säule. Anschließend wurde die Frau schonend und achsengerecht aus dem Fahrzeug gerettet. Beide Verletzten wurden notärztlich versorgt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Während der Einsatzmaßnahmen mussten die Freiberger Straße und der Freiberger Platz gesperrt werden.

Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Altstadt, der Rettungswache Friedrichstadt sowie der B-Dienst.

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