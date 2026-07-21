Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Zwei Kellerbrände innerhalb von 24 Stunden im selben Wohngebäude

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Zeit: 20. Juli 2026, 05:02 Uhr - 06:30 Uhr sowie 23:54 Uhr - 01:53 Uhr

Ort: Haydnstraße, Striesen

Zwei Kellerbrände im selben Mehrfamilienhaus haben Feuerwehr und Rettungsdienst innerhalb von 24 Stunden beschäftigt. In beiden Fällen gerieten aus bislang ungeklärter Ursache Kellerabteile in Brand. Bereits in den frühen Morgenstunden hatte es in einem anderen Bereich des Kellers gebrannt.

Beim erneuten Eintreffen der Einsatzkräfte in der vergangenen Nacht war der Treppenraum wiederum stark verraucht. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Drei Personen machten sich an geöffneten Fenstern bemerkbar. Eine von ihnen hatte möglicherweise Rauch eingeatmet. Im Keller waren Flammen und eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Zwei Trupps gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Kontrolle des Gebäudes vor. Sie löschten den Brand mit einem Strahlrohr. Parallel belüftete die Feuerwehr den Treppenraum mit einem Hochleistungslüfter und befreite ihn vom giftigen Brandrauch.

Fünf Personen wurden aus angrenzenden Wohnungen ins Freie gebracht. Eine Person wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst untersucht, blieb jedoch unverletzt und musste nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Kriminaldauerdienst der Polizei übergeben. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache beider Brände aufgenommen.

Im Einsatz befanden sich jeweils 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau, Striesen und Altstadt, der U-Dienst sowie der B-Dienst.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell