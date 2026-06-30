Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Mehrere wetterbedingte Einsätze im Stadtgebiet

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Dresden (ots)

Über die Landeshauptstadt Dresden zogen am gestrigen Tag kräftige Gewitter mit Sturmböen und Starkregen hinweg. In diesem Zusammenhang rückten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Stadtteilfeuerwehren zu insgesamt 28 wetterbedingten Einsätzen aus.

Die Feuerwehr beseitigte vor allem umgestürzte Bäume und herabgestürzte Äste sowie Gefahren durch vollgelaufene Keller und überflutete Straßen. An mehreren Einsatzstellen war ein Eingreifen der Feuerwehr nicht mehr erforderlich, da sich das Wasser bereits zurückgezogen hatte oder sich die Anwohner selbst helfen konnten.

Ausgewählte wetterbedingte Einsätze

10:21 Uhr - Weinbergsweg, Pillnitz Die Stadtteilfeuerwehr Pillnitz beseitigte einen Baum, der auf eine Freileitung gestürzt war.

13:18 Uhr - Lübecker Straße

Sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau entfernten einen Ast, der auf einen geparkten Ford gefallen war. Verletzt wurde niemand.

18:23 Uhr - Altstadt

Die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt beseitigten einen weiteren Ast, der auf einen Pkw gestürzt war. Auch hier kamen keine Personen zu Schaden.

21:50 Uhr - Reisstraße

Zwei Einsatzkräfte der Stadtteilfeuerwehr Lockwitz wurden zu einer überfluteten Bahnunterführung alarmiert. Dort stand das Wasser rund 60 Zentimeter hoch auf der Fahrbahn. Die Einsatzkräfte sperrten die Straße, reinigten die Straßenabläufe und ermöglichten so den zügigen Wasserabfluss.

21:52 Uhr - Prohliser Straße

Die Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz wurde zu mehreren vollgelaufenen Kellern alarmiert. In den Hauseingängen stand das Wasser etwa zwei bis drei Zentimeter hoch. Die Bewohner hatten bereits eigenständig eine Tauchpumpe organisiert. Somit konnte der Einsatz ohne weitere Maßnahmen beendet werden.

22:35 Uhr - Tögelstraße

Bewohner meldeten einen Wassereintritt in ihr Wohngebäude. Auf einer Wohnfläche von rund 80 Quadratmetern stand das Wasser etwa drei Zentimeter hoch. Mit Nasssaugern entfernten die Einsatzkräfte das Wasser aus den betroffenen Räumen.

Weitere Einsätze

14:47 Uhr - Schinkelstraße

Zehn Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt sowie der Rettungswache Friedrichstadt wurden zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Während der polizeilichen Unfallaufnahme erlitt ein 89-jähriger Mann einen Kreislaufstillstand. Er wurde reanimiert und unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus transportiert.

20:50 Uhr - Hopfgartenstraße

Der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Altstadt wurde zu einem Brand in einer verlassenen Garage alarmiert. Dort brannte Unrat auf einer Fläche von etwa zwei Quadratmetern. Das Feuer konnte mit einem Strahlrohr und rund 300 Litern Wasser schnell gelöscht werden.

04:05 Uhr - Altfriedersdorf

Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt sowie der Stadtteilfeuerwehr Weixdorf wurden zu einer gemeldeten Tierrettung alarmiert. Nach Angaben des Anrufers sollten sich sieben Kühe unbekannter Herkunft auf einem Grundstück befinden. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnten jedoch keine Tiere mehr festgestellt werden. Der Einsatz wurde daraufhin beendet.

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