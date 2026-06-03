Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Dachstuhlbrand in Dresden-Söbrigen - Fünf leicht verletzte Personen versorgt

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Dresden (ots)

Wann? 2. Juni 2026, seit 22:12 Uhr

Wo? Söbrigener Straße, Dresden-Söbrigen

Die Feuerwehr Dresden befindet sich derzeit mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften bei einem Dachstuhlbrand in Dresden-Söbrigen im Einsatz.

Über den Notruf 112 wurde der Integrierten Regionalleitstelle Dresden zunächst ein Hausbrand gemeldet. Nach ersten Informationen sollten sich zu diesem Zeitpunkt noch Personen im Gebäude befinden. Als die nur wenige Minuten entfernte Stadtteilfeuerwehr Pillnitz an der Einsatzstelle eintraf, hatten die Bewohnerinnen und Bewohner das Wohnhaus bereits selbstständig verlassen.

Der Rettungsdienst versorgte eine fünfköpfige Familie im Alter von 10, 15, 37, 41 und 64 Jahren notärztlich. Aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung wurden alle Betroffenen zur weiteren medizinischen Abklärung in Dresdner Krankenhäuser transportiert. Auch eine Katze wurde aus dem verrauchten Gebäude gerettet. Das Tier zeigte Anzeichen einer Rauchgasexposition und wurde durch die Einsatzkräfte mit Sauerstoff versorgt.

Parallel zur Patientenversorgung wurde ein umfassender Löschangriff von mehreren Seiten eingeleitet. Mehrere Trupps unter Atemschutz kamen sowohl im Innen- als auch im Außenangriff zum Einsatz. Die Dachhaut ist inzwischen großflächig durchgebrannt, wodurch Hitze und Brandrauch nach außen entweichen können. Über zwei Drehleitern wird die Dachdeckung geöffnet, um weitere Glutnester aufzuspüren und gezielt ablöschen zu können. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über die Warn-Apps sowie die Sozialen Netzwerke informiert. Für einen Umkreis von 500 Metern um die Einsatzstelle erfolgte eine Gefahreninformation mit dem Hinweis, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle. Die Rauchentwicklung hat deutlich nachgelassen. Dennoch erreichen die Feuerwehr zahlreiche Hinweise aus den sozialen Netzwerken, wonach Brandgeruch auch in anderen Stadtteilen Dresdens sowie auf der gegenüberliegenden Elbseite wahrnehmbar ist. Die Feuerwehr empfiehlt daher weiterhin, bei wahrnehmbarer Rauch- oder Geruchsbelästigung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Im Einsatz befinden sich derzeit rund 80 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau, Striesen und Altstadt, mehrere Einheiten des Rettungsdienstes, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehren Pillnitz, Pappritz und Bühlau. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Söbrigener Straße ist für die Dauer der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt. Der Einsatz wird sich noch über mehrere Stunden hinziehen.

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