Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand von Gartenlauben

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Dresden (ots)

Wann? 9. Mai 2026, 06:46 Uhr - 08:00 Uhr

Wo? Hörnchenweg, Borsberg

Am heutigen Morgen rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Dresden nach Borsberg aus. Dort war aus noch zu ermittelnder Ursache eine Gartenlaube in einem Wohngrundstück in Brand geraten. Als die ersten Einsatzkräfte der örtlich zuständigen Stadtteilfeuerwehren an der Einsatzstelle eintrafen, war das Feuer bereits weit fortgeschritten und hatte auf einen angrenzendes Gebäude übergegriffen. Die Brandobjekte waren von dichter Vegetation umgeben. Aufgrund der feuchten Witterung kam es jedoch glücklicherweise nicht zu einer weiteren Ausbreitung des Feuers auf die umliegenden Grünflächen. Nach dem Eintreffen der ersten Löschfahrzeuge nahmen die Einsatzkräfte der Stadtteilfeuerwehren umgehend mit zwei Strahlrohren die Brandbekämpfung auf und konnten die Flammen zügig unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen sowie der Stadtteilfeuerwehren Schönfeld, Rockau und Zaschendorf.

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