Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Schwerer Verkehrsunfall auf der Dohnaer Straße - Fahrer eingeklemmt

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Dresden (ots)

Wann? 9. Mai 2026, seit 07:18 Uhr

Wo? Dohnaer Straße, Nickern

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Bereich Dohnaer Straße Ecke Langer Weg zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW Ford und einem PKW Peugeot. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford mehrere Meter weit geschleudert und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Während sich der Fahrer des Peugeot leicht verletzt selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien konnte, wurde der Fahrer des Ford schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Stadtteilfeuerwehr Lockwitz sowie der Feuer- und Rettungswache Altstadt führten eine Sofortrettung durch und befreiten den Mann mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte aus dem Fahrzeug. Anschließend wurde er vor Ort notärztlich versorgt. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen musste der Fahrer unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Dohnaer Straße ist derzeit in Fahrtrichtung Kaufpark voll gesperrt. In der Gegenrichtung wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt.

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