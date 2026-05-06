Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Vegetationsbrand greift auf Lagerhalle über

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Dresden (ots)

Wann? 6. Mai 2026, seit 10:32 Uhr

Wo? Leipziger Straße, Leipziger Vorstadt

Die Feuerwehr Dresden ist seit dem heutigen Vormittag am ehemaligen Leipziger Bahnhof im Einsatz. Aus noch zu ermittelnder Ursache geriet zunächst Vegetation auf einer Fläche von etwa 10 × 10 Metern in Brand. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sowie deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar.

Nachdem sich die Einsatzkräfte Zugang zum Gelände verschafft hatten, stellten sie bei der Lageerkundung fest, dass sich das Feuer bereits über ein Vordach auf eine angrenzende Lagerhalle ausgebreitet hatte. Der Brandrauch hatte sich innerhalb der etwa 200 Meter langen Halle bereits zu rund zwei Dritteln ausgebreitet. Die Halle wird zur Lagerung unterschiedlicher Waren und Gegenstände genutzt.

Mehrere Trupps unter Atemschutz nahmen mit zwei Strahlrohren umgehend die Brandbekämpfung im Innen- und Außenangriff auf. Zur Sicherstellung einer stabilen Wasserversorgung wurde ein Tanklöschfahrzeug der Stadtteilfeuerwehr Klotzsche nachalarmiert. Eine weitere Ausbreitung des Brandes innerhalb des Gebäudes konnte verhindert werden.

Zur Entrauchung der Halle kam das Löschunterstützungsfahrzeug (LUF) der Feuer- und Rettungswache Striesen zum Einsatz. Das Löschunterstützungsfahrzeug, häufig als LUF 60 bezeichnet, ist ein ferngesteuerter Löschroboter auf einem Raupenfahrwerk. Es kann neben der Brandbekämpfung auch zur Belüftung eingesetzt werden und Rauchgase mit einer Leistung von bis zu 90.000 Kubikmetern pro Stunde aus Gebäuden verdrängen. Dadurch werden die Sicht- und Arbeitsbedingungen für die Einsatzkräfte deutlich verbessert.

Verletzt wurde niemand. Die Einsatzmaßnahmen sind inzwischen weitestgehend abgeschlossen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz sind rund 35 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau und Striesen, der Stadtteilfeuerwehr Klotzsche sowie der B-Dienst

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