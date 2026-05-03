Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 2. Mai 2026

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Dresden (ots)

Rettungsdienst

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 246-mal alarmiert. In 67 Fällen war der Einsatz eines Notarztes erforderlich. Darüber hinaus führten die Einsatzkräfte 57 qualifizierte Krankentransporte durch. Der Rettungshubschrauber wurde fünf Mal im Leitstellenbereich alarmiert.

Feuerwehr

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dresden wurden im selben Zeitraum zu acht Brandeinsätzen, 19 Hilfeleistungen sowie fünf Fehlalarmen durch automatische Brandmeldeanlagen alarmiert. Über den Waldbrand in Dresden-Zschieren hatten wir bereits am gestrigen Tage informiert. Die Nachkontrolle gegen 18:30 Uhr ergab keinerlei Auffälligkeiten.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Wetterlage und anhaltenden Trockenheit weist die Feuerwehr Dresden eindringlich darauf hin, dass in Dresden derzeit die Waldbrandgefahrenstufe 4 gilt. Diese steht für eine hohe Waldbrandgefahr - bereits kleinste Zündquellen können ausreichen, um Brände auszulösen und eine rasche Ausbreitung zu begünstigen. Wie schnell sich solche Lagen entwickeln können, zeigte sich auch am gestrigen Tag: In der Integrierten Regionalleitstelle Dresden gingen mehrere Notrufe ein, die eine starke Rauchentwicklung aus dem Bereich der Sächsischen Schweiz meldeten. Ursache war ein Waldbrand auf tschechischer Seite in der Böhmischen Schweiz. Eine Gefährdung für das Stadtgebiet Dresden bestand dabei zu keinem Zeitpunkt - die Wahrnehmung unterstreicht jedoch die aktuelle Sensibilität der Lage. Um Brände zu vermeiden, sind die geltenden Verhaltensregeln bei Waldbrandgefahrenstufe 4 zwingend einzuhalten: Waldgebiete sollten zur eigenen Sicherheit gemieden werden. Sollte eine Wanderung trotzdem durch den Wald führen, dürfen die Hauptwege nicht verlassen werden. Im Wald und in einem Abstand von weniger als 100 Metern gilt ein striktes Rauchverbot. Offenes Feuer, einschließlich Grillen - auch auf ausgewiesenen Plätzen - ist untersagt. Fahrzeuge dürfen nicht auf trockenem Gras oder Waldboden abgestellt werden, da heiße Fahrzeugteile Brände auslösen können. Zudem wird darum gebeten, die ausgewiesenen Wege nicht zu verlassen und Zufahrten zu Wäldern für Einsatzkräfte jederzeit freizuhalten.

Die Feuerwehr Dresden appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, umsichtig zu handeln und bei Rauch- oder Brandwahrnehmung unverzüglich den Notruf 112 zu wählen. Weiter Informationen zu diesem Thema finden Sie auf unserer Webseite: https://www.dresden.de/de/rathaus/aemter-und-einrichtungen/unternehmen/feuerwehr/brandschutz/waldbrand.php

Heckenbrand in Kleingartenverein

Wann? 2. Mai 2026, 08:52 Uhr - 09:57 Uhr

Wo? Moränenende, Dobritz

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden alarmiert, weil in einem Kleingartenverein etwa fünf Quadratmeter Hecke in Brand geraten waren. Die Flammen drohten auf eine Gartenlaube überzugreifen. Mit einem Strahlrohr gelang es den Einsatzkräften, die Ausbreitung zu verhindern und den Brand zu löschen. Anschließend wurde der betroffene Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren 35 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen, der Rettungswache Leuben, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz.

Rettungsaktion im Panometer

Wann? 2. Mai 2026, 11:53 Uhr - 14:49 Uhr

Wo? Gasanstaltstraße, Seidnitz

Der Rettungsdienst versorgte eine weibliche Person medizinisch. Da sich die Einsatzstelle auf der Aussichtsplattform im zweiten Obergeschoss befand und die Patientin liegend transportiert werden musste, wurde die Feuerwehr nachgefordert. Gemeinsam wurde die Patientin in eine sogenannte Schaufeltrage umgelagert und anschließend über die Treppe zum Rettungswagen getragen. Danach erfolgte der Transport in eine Klinik. Im Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen sowie der Rettungswache Reick.

Erneut brennen Mülltonnen in der Dresdner Neustadt

Wann? 2. Mai 2026, 22:28 Uhr - 01:17 Uhr

Wo? Dresden-Neustadt

In der vergangenen Nacht kam es erneut zu mehreren Mülltonnenbränden in der Dresdner Neustadt. Gegen 22:28 Uhr brannten zwei große Müllbehälter auf dem Alaunplatz. Um 00:09 Uhr wurden die Einsatzkräfte erneut alarmiert, da im Alaunpark drei große Müllcontainer in Brand standen. Unmittelbar danach ging es weiter zum Bischofsweg, wo ein weiterer Container im Vollbrand stand. Die Brände wurden jeweils durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gartenlaube brennt vollständig aus

Wann? 3. Mai 2026, 01:38 Uhr - 03:41 Uhr

Wo? Fritz-Meinhardt-Straße, Nickern

Aus noch ungeklärter Ursache kam es in einer Kleingartenanlage zu einem Brand einer Gartenlaube. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Eingangsbereich vollständig in Flammen. Der Brand griff bereits auf das Dach der Gartenlaube über. In der Gartenlaube herrschte bereits eine starke Verqualmung. Da zunächst unklar war, ob sich noch Personen in der Laube befinden, verschaffte sich ein Trupp unter Atemschutz Zugang zum Grundstück und suchte das Objekt ab. Es wurden keine Personen gefunden. Parallel bauten weitere Einsatzkräfte eine stabile Wasserversorgung auf und nahmen die Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr auf. Im Anschluss wurden Glutnester mit einer Wärmebildkamera lokalisiert und gezielt abgelöscht. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren 31 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Altstadt und Striesen, der B-Dienst, der U-Dienst, die Rettungswache Reick sowie die Stadtteilfeuerwehr Lockwitz.

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