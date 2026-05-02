Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Waldbrand nahe Freibad Wostra - Einsatzkräfte verhindern Ausbreitung

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Dresden (ots)

Wann: 2. Mai 2026, 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Wo: Wilhelm-Weitling-Straße, Zschieren

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr Dresden zu einem Waldbrand im Bereich der Wilhelm-Weitling-Straße, unweit des Freibades Wostra, alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten sich meterhohe Flammen und Rauch bereits weiter ausgebreitet. Aufgrund der Lage erfolgte umgehend die Nachalarmierung weiterer Kräfte.

Der Brand hatte eine Fläche von etwa 50 x 50 Metern erfasst. Es brannten Bäume, Sträucher und Waldboden. Zur Brandbekämpfung kamen drei Strahlrohre zum Einsatz. Insgesamt waren vier Einsatzkräfte unter Atemschutz eingesetzt, um die Flammen gezielt zu bekämpfen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Während des Einsatzes erlitt ein Feuerwehrangehöriger unter Atemschutz Kreislaufprobleme. Er wurde umgehend durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und ist inzwischen wieder wohlauf.

Der Einsatz konnte gegen 16:00 Uhr beendet werden. Eine Nachkontrolle der Brandstelle erfolgte um 18:30 Uhr. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren insgesamt 26 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen sowie der Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz.

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