Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Starke Rauchentwicklung nahe Flughafen Dresden - Brand schnell unter Kontrolle gebracht

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Dresden (ots)

Wann? 28. April 2026, 10:55 - 12:30 Uhr

Wo: Am Steinacker, Klotzsche

Am heutigen Vormittag wurde die Feuerwehr Dresden zu einer starken Rauchentwicklung im Bereich nahe des Flughafens Dresden alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war die Rauchentwicklung deutlich sichtbar. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein etwa 24 Quadratmeter großes, schuppenartiges Gebäude in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Objekt in Vollbrand. Das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits auf ein benachbartes Gebäude übergegriffen und drohte, sich weiter auf angrenzende Vegetation sowie Waldflächen nahe einer Bundesstraße auszubreiten.

Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr konnten umgehend mehrere Strahlrohre vorgenommen und eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Gegen 11:40 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Im Anschluss wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt, um verbliebene Glutnester gezielt aufzuspüren und abzulöschen. Im Zuge der Nachlöscharbeiten wurden auch Dachplatten freigelegt, bei denen eine Asbestbelastung nicht ausgeschlossen werden kann. Aus diesem Grund wurden umgehend die erforderlichen Maßnahmen zur Dekontamination der eingesetzten Kräfte sowie der Schutzkleidung eingeleitet. Das Umweltamt der Landeshauptstadt Dresden wurde über den Sachverhalt informiert. Der Eigentümer wurde über seine Verpflichtungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Brandschutts aufgeklärt.

Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Während der Löscharbeiten kam es bei einem Feuerwehrangehörigen, der unter Atemschutz im Einsatz war, zu Kreislaufproblemen. Der Kamerad wurde umgehend medizinisch versorgt und konnte den Einsatzort anschließend wohlauf verlassen.

Nach Rücksprache mit der Deutschen Flugsicherung hatte die Rauchentwicklung keine Auswirkungen auf den Flugverkehr. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren insgesamt 31 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Klotzsche.

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