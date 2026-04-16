Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 15. April 2026

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Dresden (ots)

Rettungsdienst

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 250-mal alarmiert. In 69 Fällen war der Einsatz eines Notarztes erforderlich. Darüber hinaus führten die Einsatzkräfte 213 qualifizierte Krankentransporte durch. Der Rettungshubschrauber wurde sechs Mal im Leitstellenbereich alarmiert.

Feuerwehr

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dresden wurden im selben Zeitraum zu sechs Brandeinsätzen, 20 Hilfeleistungen sowie drei Fehlalarmen durch automatische Brandmeldeanalagen alarmiert.

Verkehrsunfall - Kleintransporter liegt auf der Seite

Wann? 15. April 2026, 17:46 Uhr - 19:37 Uhr

Wo: Dohnaer Straße, Nickern

Die Feuerwehr Dresden wurde zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleintransporter alarmiert, nachdem der Fahrer nicht mehr auf Ansprache der Notrufzentrale reagierte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde ein verunfallter Mercedes-Benz Citan vorgefunden, der ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer mit einer Straßenlaterne kollidierte und auf der Fahrzeugseite zum Liegen gekommen war. Der Fahrer (54) konnte sich mit Hilfe von Passanten aus dem Fahrzeug befreien und stand am Straßenrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen umgehend die Betreuung des Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Er wurde medizinisch versorgt und verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Durch den Aufprall wurde eine etwa sechs Meter hohe Straßenlaterne so stark beschädigt, dass sie auf die Gegenfahrbahn zu stürzen drohte. Die Polizei sperrte beide Fahrtrichtungen und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. In Abstimmung mit der Straßenmeisterei der Landeshauptstadt Dresden sicherten die Einsatzkräfte den beschädigten Laternenmast und legten diesen kontrolliert um. Dadurch konnte eine weitere Gefährdung ausgeschlossen werden. Betriebsstoffe traten nicht aus. Abschließend wurde die Fahrbahn von Trümmerteilen beräumt. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei sowie die Straßenmeisterei übergeben. Im Einsatz waren 35 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Altstadt, der Rettungswachen Reick und Leuben, der B-Dienst sowie der Stadtteilfeuerwehr Lockwitz.

Brand in einer Kleingartenanlage

Wann? 15. April 2026, 20:42 Uhr - 22:47 Uhr

Wo: Eibenstocker Straße, Gruna

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Gartenlaube im hinteren Bereich einer Kleingartenanlage bereits in Vollbrand. Die Flammen drohten auf das gesamte Gebäude überzugreifen. Zudem hatte sich das Feuer bereits auf ein angrenzendes Gewächshaus ausgebreitet und dieses beschädigt. Insgesamt waren drei Gartenparzellen durch das Brandereignis betroffen beziehungsweise unmittelbar gefährdet. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend die Brandbekämpfung ein. Zwei Trupps gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor und setzten zwei Strahlrohre ein. Um Zugang zu den betroffenen Bereichen zu erhalten, mussten zwei Gartentore gewaltsam geöffnet werden. Die brennende Gartenlaube sowie das betroffene Gewächshaus konnten zügig abgelöscht werden. Im Anschluss kontrollierten die Einsatzkräfte die angrenzenden Parzellen und führten Nachlöscharbeiten durch, um verbliebene Glutnester auszuschließen. Sämtliche Bereiche wurden dabei auch mit einer Wärmebildkamera überprüft. Die betroffene Gartenlaube wurde abschließend entraucht. Verletzte Personen wurden bei dem Einsatz nicht festgestellt. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, welche die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat. Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau und Striesen.

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