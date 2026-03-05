PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Dresden

FW Dresden: ABC-Einsatz der Feuerwehr Dresden: Verfärbungen im Kaitzbach - keine Gefahr!

Dresden (ots)

Wann? 5. März 2026, 08:02 - 09:00 Uhr

Wo: Franzweg, Kaitz

Die Feuerwehr Dresden wurde heute wegen einer neonfarbenen Verfärbung im Kaitzbach im Bereich Altkaitz alarmiert. Nach einer gemeinsamen Erkundung mit der Unteren Wasserbehörde konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Es handelt sich um eine Tracer-Flüssigkeit, die zur Untersuchung von Rohrleitungsverläufen eingesetzt wird.

Wichtig:

Der Notruf 112 muss deshalb nicht gewählt werden. Die eingesetzte Flüssigkeit ist umweltverträglich, baut sich selbstständig ab und stellt keine Gefahr für Mensch oder Umwelt dar.

Im weiteren Verlauf des Baches - etwa im Bereich Zoo, Großer Garten oder Carolasee - kann es vorübergehend noch zu sichtbaren Verfärbungen oder Trübungen kommen. Auch diese sind unbedenklich.

Hinweis: Der Einsatz solcher Substanzen ist vorab bei der Unteren Wasserbehörde anzuzeigen! Die Stadtentwässerung Dresden wird den Sachverhalt weiter verfolgen und entsprechend prüfen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dresden
Pressestelle Feuerwehr Dresden
Michael Klahre
Telefon: 0351/8155-295
Mobil: 0160-96328780
E-Mail: feuerwehrpressestelle@dresden.de
https://www.dresden.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell

