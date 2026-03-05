Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brennende Couch in Wohnung

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Wann? 5. März 2026, 01:42 - 03:05 Uhr

Wo: Görlitzer Straße, Äußere Neustadt

In der Nacht wurde die Feuerwehr Dresden zu einem Wohnungsbrand alarmiert. Gemeldet war eine brennende Couch im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befanden sich die Bewohner (Mutter & Vater 31j, Kind 5j) bereits außerhalb der Wohnung und übergaben den Einsatzkräften den Wohnungsschlüssel. In der Wohnung befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch drei Katzen.

Trupps unter Atemschutz gingen mit einem Strahlrohr in die Wohnung vor und konnten den Brand schnell löschen. Mit einer Wärmebildkamera wurde das Brandobjekt anschließend kontrolliert. Der Brand beschränkte sich auf die Couch, allerdings wurde die Wohnung durch Rauch und Ruß erheblich beeinträchtigt. Zur Entrauchung der Wohnung setzten die Einsatzkräfte Belüftungsgeräte ein. Auch die darüberliegende Wohnung wurde kontrolliert; dabei konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden.

Die drei Bewohner wurden durch den Rettungsdienst untersucht und mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus transportiert. Zwei der drei Katzen konnten durch die Feuerwehr gerettet werden. Ein Tier wurde mit frischer Atemluft versorgt. Beide Tiere wurden im Anschluss zur weiteren Untersuchung in eine Tierklinik gebracht. Die dritte Katze wurde bei der abschließenden Kontrolle der Wohnung in einem rauchfreien Bereich aufgefunden und verblieb vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, der Rettungswache Neustadt sowie der B- und U-Dienst. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen kam es zu Verkehrseinschränkungen im Bereich der GörlitzerStraße.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell