Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Brand in Einfamilienhaus - eine Person verletzt

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Wann? 4. Februar 2026, seit 10:35 Uhr

Wo: Nickerner Straße, Lockwitz

Die Feuerwehr Dresden befindet sich derzeit bei einem Brandereignis im Einsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Badezimmer eines Einfamilienhauses im Erdgeschoss zu einem Brand, der sich rasch ausbreitete. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter schwarzer Brandrauch aus einem Fenster. Der Rauch hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon im gesamten Gebäude ausgebreitet. Eine männliche Person im Alter von 55 Jahren wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Zwei Trupps unter Atemschutz nahmen parallel dazu mit einem Strahlrohr die Brandbekämpfung auf. Der Brand ist inzwischen gelöscht. Derzeit dauern aufwendige Belüftungsmaßnahmen an. Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz sind rund 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Altstadt und Übigau, der Rettungswache Reick, des B- und U-Dienstes sowie der Stadtteilfeuerwehr Lockwitz. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen ist die Nickerner Straße voll gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell