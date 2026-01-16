Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - keine Verletzten

Dresden (ots)

Wann? 16. Januar 2026, 10:47 Uhr - 12:30 Uhr

Wo: Andersenstraße, Kaditz

Die Feuerwehr Dresden wurde durch Nachbarn alarmiert, nachdem diese Rauch sowie Brandgeruch im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses wahrgenommen hatten. Von außen war zunächst kein Schadensbild erkennbar. Bei der Erkundung stellten die Einsatzkräfte fest, dass Rauch aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss drang. Zwei Trupps gingen unter Atemschutz in die betroffene Wohnung vor. Diese war vollständig mit dichtem, giftigem Brandrauch gefüllt. Die Einsatzkräfte öffneten mehrere Fenster, durchsuchten die Wohnung nach Personen und lokalisierten den Brandherd.

Das Feuer hatte sich in einem Zimmer entwickelt, in dem Einrichtungsgegenstände brannten. Der Brand wurde mit einem Strahlrohr rasch gelöscht. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Die Mieterin traf im weiteren Verlauf des Einsatzes an der Einsatzstelle ein. Die Brandwohnung ist aufgrund der Schäden derzeit nicht bewohnbar. Die angrenzenden Wohnungen wurden auf Rauchgaseintrag kontrolliert; hierbei konnte kein Befund festgestellt werden, sodass die übrigen Hausbewohner ihre Wohnungen wieder betreten konnten.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Andersenstraße voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren insgesamt 42 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau und Löbtau, der Rettungswache Neustadt sowie der B-Dienst und der U-Dienst.

