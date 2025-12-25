Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 24. Dezember 2025

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Rettungsdienst:

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24h insgesamt 215 Mal alarmiert. In 58 Fällen war der Einsatz eines Notarztes erforderlich. Der Rettungshubschrauber Christoph 38 wurde im Leitstellenbereich zweimal alarmiert. Zusätzlich führten die Einsatzkräfte 87 qualifizierte Krankentransporte durch. Feuerwehr: Die Feuerwehr Dresden wurde im gleichen Zeitraum zu sieben Brandeinsätzen alarmiert. 17 weitere Einsätze entfielen auf technische Hilfeleistungen, darunter die Unterstützung bei Verkehrsunfällen, das Beseitigen ausgelaufener Betriebsmittel sowie Tragehilfen für den Rettungsdienst. Darüber hinaus kam es zu keinen Fehlalarmen, die durch automatische Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden.

Scheunenbrand in Dresden- Weißig

Wann? 24. Dezember 2025, ab 19:10 Uhr Wo: Hauptstraße, Weißig Am Weihnachtsabend kam es aus noch zu ermittelnder Ursache zu einem Scheuenbrand im Kinder- und Jugendfarm Weißig. Die Feuerwehr rückte mit vielen Fahrzeugen zur Einsatzstelle. Vor Ort stand die Scheune im Vollbrand. Zahlreiche Tiere mussten evakuiert und wieder eingefangen werden. Parallel wurde zügig eine umfassende Brandbekämpfung aufgenommen. Es wurden mehrere Abschnitte gebildet. Es kamen mehrere Strahlrohre zum Einsatz, dadurch konnte ein Übergreifen auf ein Nachbargebäude verhindert werden. Da sich zeitweise sehr viel Brandrauch in dem Gebiet gesammelt hatte, wurde eine Bevölkerungswarnung über die Warnapps durchgeführt. Gegen 22:00 Uhr war das Feuer dann unter Kontrolle gebracht wurden und es konnte zu Restlöscharbeiten übergegangen werden. Diese ziehen sich bei den Ereignissen aber meist länger hin. In der Spitze waren 148 Einsatzkräfte aller Berufsfeuerwehrwachen und zahlreicher Stadttteilfeuerwehren am Ort. Der Einsatz dauert noch mindestens bis heute Mittag an. Derzeit werden das Stroh und die Brandreste untersucht. Das Brandgut wird mittels eines vom THW angeforderten Baggers und einem Radlader aus der Scheune transportiert, somit kann es im Freien dann vollständig abgelöscht werden. Aktuell befinden sich noch 23 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell