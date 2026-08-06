Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Polizei sucht Zeugen - Fahrerflucht in Dillenburg + Einbruch in Haiger

Giessen (ots)

Dillenburg: Parkplatzrempler - Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht

(bs) Eine 69-jährige Frau aus Dillenburg besuchte am 04.08.2026 zwischen 7:30 Uhr und 13:00 Uhr das Ärztehaus in der Hindenburgstraße. Sie parkte ihren blauen Passat auf dem dortigen Parkplatz. Als sie später wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie an der linken Fahrzeugseite mehrere Kratzer und Dellen fest.

Nach erfolgter Unfallaufnahme durch die Polizei ist von einer Schadenshöhe in einem mittleren vierstelligen Bereich auszugehen. Die festgestellten Spuren lassen zudem den Schluss zu, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen PKW oder einen PKW mit weiß lackierter Stoßstange handelt. Aufgrund des Schadensbildes dürfte dieses nun selbst einen deutlichen Lackschaden an der vorderen oder hinteren Stoßstange haben.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Fahrerflucht und bittet um Mithilfe: Hat jemand im angegebenen Zeitraum ein weißes Fahrzeug auf dem Parkplatz rangieren sehen und kann Angaben zum Unfallhergang machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Dillenburg unter 02771-9070 entgegen.

Haiger: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in eine Apotheke am Marktplatz

(bs) Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum zwischen Dienstag um 18:30 Uhr (04.08.2026) und Mittwoch gegen 7:30 Uhr (05.08.2026) Zugang zur Apotheke in der Nähe des Rathauses am Marktplatz in Haiger. Dazu beschädigte er ein Fenster und stieg in den Verkaufsraum ein. Anschließend entwendete er im Innenraum einen mittleren vierstelligen Geldbetrag.

Die Polizei bittet daher um Mithilfe:

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Geräusche oder Personen in der Apotheke oder rund um die Apotheke wahrgenommen? Sind jemandem verdächtige Fahrzeuge aufgefallen, die sich im Bereich der Apotheke aufgehalten haben?

Hinweise nimmt die Polizeistation in Dillenburg unter der 02771-9070 entgegen.

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