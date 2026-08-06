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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Satz Räder gefunden - Polizei bittet um Mithilfe
Giessen (ots)
(aj) Ebsdorfergrund-Dreihausen: Ende Juni fanden Polizisten im Rahmen von Ermittlungen im Ebsdorfergrund im Ortsteil Dreihausen einen Satz Räder und stellten diesen sicher. Es besteht der Verdacht, dass die vier Kompletträder, möglicherweise in den Landkreisen Gießen und Marburg-Biedenkopf, gestohlen wurden. Durch die bisherigen Ermittlungen konnten diese keinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden.
Daher fragen die Ermittler: Wem gehören die vier Kompletträder mit Semperit-Reifen auf Alu-5-Loch-Felgen mit der Kennzeichnung KBA 46616 des Herstellers AUTEC? Der Eigentümer sowie Personen, die wissen wem die Räder gehören, werden gebeten, die Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.
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