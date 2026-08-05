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Mittelhessen: Gießen: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Giessen (ots)

(fm) Die Polizei sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich bereits am 15. Juli gegen 22 Uhr am Landgraf-Philipp-Platz, etwa auf Höhe der Hausnummer 12, ereignet hat.

Soweit bislang bekannt steht die Tat im Zusammenhang mit einem vorangegangenen Vorfall am Lindenplatz. Dort beobachtete der 36-Jährige Geschädigte einen zunächst verbalen Streit zwischen zwei bislang unbekannten Männern. Im Verlauf des Streits habe einer der Männer seinen mutmaßlich Bekannten ins Gesicht geschlagen, woraufhin dieser das Gleichgewicht verlor. Der 36-Jährige stellte sich sodann zwischen die beiden, kümmerte sich um den Verletzten und sprach den mutmaßlichen Angreifer auf den Vorfall an. Dieser entfernte sich anschließend zu Fuß in Richtung Marktlaubenstraße.

Der 36-jährige Zeuge und spätere Geschädigte sprach Umstehende an, die Polizei zu rufen und folgte dem Täter über die Marktlaubenstraße und die Lindengasse bis in den Bereich des Brandplatzes und des Landgraf-Philipp-Platzes. Dort traf der Tatverdächtige auf zwei weitere Männer, die mutmaßlich hinzugerufen wurden. Im weiteren Verlauf wurde der 36-Jährige von mindestens zwei der drei Männer mehrfach geschlagen und getreten. Er erlitt Verletzungen und musste medizinisch behandelt werden.

Als ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde, flüchteten die drei Männer in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen zu beiden Vorfällen dauern an. Der Mann, der am Lindenplatz verletzt worden sein soll, wurde von zwischenzeitlich verständigten Polizeikräften angetroffen. Er zeigte sich unkooperativ und mitunter aggressiv, auf die Stellung eines Strafantrags verzichtete er vehement.

Der Tatverdächtige, dem der Geschädigte vom Lindenplatz bis zum Landgraf-Philipp-Platz folgte wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,85 Meter groß, sportliche bis kräftige Statur, hellbrauner Teint, schwarze Haare und Oberlippenbart, bekleidet mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Hemd, einem schwarzen Basecap sowie einer Sonnenbrille.

Die beiden weiteren Tatverdächtigen werden übereinstimmend wie folgt beschrieben: männlich, etwa 20 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, hellbrauner Teint, kurze braune Haare, braune Augen, jeweils mit einem weißen Oberteil bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tatablauf beziehungsweise zur Identität der Tatverdächtigen machen können, sich bei der Polizeistation Gießen-Nord unter der Rufnummer 0641/7006-3755 zu melden.

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