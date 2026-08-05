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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Giessen (ots)

L3195 / Kefenrod-Bindsachsen: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Gestern Nachmittag (4. August) kam es gegen 16.20 Uhr auf der Landesstraße 3195 bei Bindsachsen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad, bei dem der Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 42-Jährige war mit seinem Rennrad auf der L3195 aus Richtung Bindsachsen kommend in Richtung Kefenrod unterwegs. Hinter ihm befanden sich ein dunkelroter oder brauner Kleinwagen sowie ein Audi. Nachdem die Fahrerin oder der Fahrer des Kleinwagens den Radfahrer überholt hatte, scherte auch der 18-jährige Audi-Fahrer zum Überholen aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es hierbei zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Radfahrer. Der 42-Jährige kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte in den Straßengraben und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, die jedoch nach aktuellem Stand nicht lebensbedrohlich sind. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizei in Büdingen sucht die Fahrerin oder den Fahrer des dunkelroten bzw. braunen Kleinwagens. Die Person wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (06042) 96480 bei der Polizei zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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