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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Schwer verletzter E-Scooterfahrer nach Unfall + Einbruch in Autohaus - Polizei sucht Zeugen

Giessen (ots)

Florstadt: Schwer verletzter E-Scooterfahrer nach Unfall

Ein schwer verletzter E-Scooterfahrer ist die Folge eines Unfalls, der sich gestern Abend (3. August) in Nieder-Florstadt im Kreuzungsbereich Auf der Beunde / Siedlungsstraße ereignete. Ein 74-jähriger Autofahrer aus Altenstadt war mit seinem BMW auf der Siedlungsstraße in Fahrtrichtung Riedstraße unterwegs. Der 46-jährige E-Scooterfahrer fuhr auf der Straße "An der Beunde" aus Richtung Ludwigstraße kommend. Als der Mann mit seinem Roller gegen 21 Uhr in den Kreuzungsbereich fuhr, kam zu einem Zusammenstoß mit dem BMW-Fahrer. Der 46-Jährige, der aus Florstadt stammt, stürzte und erlitt schwere Verletzungen, die jedoch nach derzeitigem Stand nicht lebensbedrohlich sind. Rettungskräfte und ein Notarzt übernahmen vor Ort seine medizinische Versorgung. Ein Hubschrauber brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der 74-jährige Autofahrer blieb körperlich unverletzt.

Friedberg: Einbruch in Autohaus - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zu Dienstag (4. August) drangen Einbrecher in ein Autohaus in der Emil-Frey-Straße ein. Über ein aufgebrochenes Fenster verschafften sich die Täter gegen 2.40 Uhr Zutritt zu einem Bürogebäude. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Anschließend entkamen sie unbemerkt. Ob die Einbrecher Beute machten, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Friedberg sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Einbruch mitbekommen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Emil-Frey-Straße wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg unter der Telefonnummer 06031 6010 entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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