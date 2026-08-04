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Mittelhessen: Bad Endbach-Schlierbach: Betrunken Unfall verursacht, danach Widerstand geleistet

Giessen (ots)

Bad Endbach-Schlierbach: Betrunken Unfall verursacht, danach Widerstand geleistet

In der Nacht zu Dienstag (4. August) verursachte ein 25-Jähriger mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol einen Verkehrsunfall. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wehrte er sich gegen seine Festnahme und leistete Widerstand.

Der 25-Jährige war mit seinem Audi in der Schlierbacher Straße in Fahrtrichtung Hartenrod unterwegs. In Höhe der Hausnummer 61 kam er kurz nach 2 Uhr nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen geparkten VW. Durch den Aufprall stieß der VW gegen ein Wohnhaus. Am Audi riss die vordere linke Achse ab, zudem lösten die Airbags aus. Eine Zeugin half dem Fahrer aus dem Auto. An dem Wohnhaus sowie an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf knapp 38.000 Euro schätzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass dieser offenbar Alkohol getrunken hatte. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab. Die Streife wollte ihn mit auf die Dienststelle nach Biedenkopf nehmen. Dabei zeigte sich der 25-Jährige unkooperativ und versuchte, sich loszureißen und wegzurennen. Er wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und leistete Widerstand. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray gelang es den Ordnungshütern den Mann festzunehmen. Dabei erlitten der 25-Jährige sowie beide Polizisten leichte Verletzungen. Nach einer Blutentnahme, die ein hinzugezogener Arzt durchführte, wurde der Fahrer aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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