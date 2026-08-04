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Mittelhessen: Tatverdächtiger nach Raubüberfall auf Metzgerei festgenommen + Einbruch in Getränkemarkt

Giessen (ots)

Fernwald: Tatverdächtiger nach Raubüberfall auf Metzgerei ermittelt

(fm) Nach einem Raubüberfall auf eine Metzgerei in Fernwald am 20. Mai haben umfangreiche Ermittlungen zur Identifizierung eines Tatverdächtigen geführt.

Über den Sachverhalt, bei dem der Täter unter Vorhalt einer Pistole Bargeld erbeutete, hatte die Polizei bereits berichtet und um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Pressemeldung vom 21. Mai 2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6279534.

Am 30. Juli durchsuchten Ermittler der Kriminalpolizei Gießen die Wohnräume eines 21-jährigen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Gießen. Dabei stellten sie mehrere verfahrensrelevante Gegenstände sicher, darunter auch die mutmaßliche Tatwaffe. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erfolgte noch am selben Tag die Vorführung des Tatverdächtigen beim zuständigen Haftrichter. Dieser kam zu dem Ergebnis, dass keine Haftgründe vorlagen. Der 21-Jährige wurde daher nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Großen-Buseck: Zigarettendiebe brechen in Getränkemarkt ein

(fm) Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag (2. August) gegen 2:35 Uhr in einen Getränkemarkt im Schützenweg in Großen-Buseck ein. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen mindestens zwei Unbekannte eine Seitenscheibe des auf dem Edeka-Gelände befindlichen Getränkemarktes ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie eine größere Menge Zigaretten im Wert von rund 8.000 Euro und flüchteten anschließend unerkannt.

Ein Anwohner wurde durch die Alarmauslösung aufmerksam und beobachtete zwei Personen mit weißen Säcken, die aus Richtung des Marktes kamen und in Richtung Bahnhofstraße liefen. Zudem fiel ihm ein Fahrzeug im Bereich des Bahnübergangs in der Straße Pfingstweide auf. Ob dieses mit der Tat in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der erste Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, schlanke Statur, bekleidet war er mit einem dunklen T-Shirt mit einem nicht näher bekannten Motiv auf der Rückseite, einer schwarzen Sturmhaube, einer dunklen lange Hose sowie schwarzen Schuhe mit hellem Logo. Die zweite Person war ebenfalls männlich, schlank, bekleidet mit einem schwarzen langen Oberteil, blauen Jeans und schwarzen Schuhe. Er trug ein schwarzes Basecap mit weißer Aufschrift

Die Gießener Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wer hat in der Nacht zum Samstag im Bereich des Schützenwegs, der Bahnhofstraße oder der Straße Pfingstweide verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der beschriebenen Personen oder zu deren Fluchtweg machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0641/7006-6555 entgegen.

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