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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Die vermisste 16-Jährige aus Butzbach ist wohlauf - Bezug zur Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle vom 28.07.2026, 11:01 Uhr
Giessen (ots)
WETTERAUKREIS: Die vermisste 16-Jährige aus Butzbach ist wohlauf - Bezug zur Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle vom 28.07.2026, 11:01 Uhr
Die Suche nach der vermissten 16-Jährigen aus Butzbach kann eingestellt werden. Sie wurde wohlbehalten aufgefunden. Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder der ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.
Alisa Jockel
Pressesprecherin
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